Лукашенко: выборы вскрыли ряд недостатков в органах власти

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 сен – Sputnik. Президент ожидает от Следственного комитета оценки, какие уроки должна извлечь власть из текущей ситуации, об этом Александр Лукашенко заявил в ходе встречи с главой ведомства Александром Носкевичем.

Белорусский лидер попросил сделать доклад о том, как разворачиваются события в республике, в частности, как обстоят дела с раскрытием преступлений. В первую очередь это касается преступлений, вызвавших общественный резонанс и находящихся на контроле главы государства.

"Во-вторых, (скрывать нечего, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло) политические дрязги и неурядицы, которые у нас происходят в момент выборов и послевыборный период, вскрыли ряд недостатков, может, недоработок в разных системах управления, органах власти", - цитирует его слова пресс-служба.

После чего Лукашенко обратился с вопросом к Александру Носкевичу и попросил сказать, "что показывают эти события с точки зрения Следственного комитета, какие уроки нам необходимо из этого извлечь".

По словам председателя Следственного комитета, в текущем году подконтрольное ему ведомство выполняет свою работу по назначению согласно плану. При этом общий уровень преступности в республике в этом году снизился на 8%.

"Соответственно, уменьшилась и нагрузка на Следственный комитет", – констатировал он.

Президент в свою очередь поинтересовался у Александра Носкевича, какие виды преступлений настораживают следователей больше всего.

В Следственном комитете обратили внимание, что изменяется структура преступлений, что связано с ростом правонарушений в области информационных технологий.

"Количество этих преступлений неуклонно растет, и правоохранительный блок тоже переориентировался на то, чтобы раскрывать преступления подобного рода с помощью тех же информационных технологий", – рассказал он.

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