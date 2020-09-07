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Мужчина четыре месяца крал вещи и деньги из кабинетов медиков в Минске

07.09.2020 13:05 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Четыре месяца мужчина крал вещи и деньги из кабинетов в медучреждениях столицы, сообщили в телеграм-канале Генпрокуратуры.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

По материалам дела, мужчина за четыре месяца совершил 19 хищений из кабинетов медиков. Мужчина крал мобильные телефоны, кошельки с деньгами, дебетовыми и кредитными банковскими картами. Потерпевшие часто хранили PIN-коды карт в кошельках, поэтому обвиняемому удалось снять в банкоматах деньги с похищенных карт. Ущерб оценили в 9 тысяч рублей, который обвиняемый не возместил. Обвиняемый ранее неоднократно судим за преступления против собственности.

Мужчину признали виновным в краже в краже в особо крупном размере по ч. 3 ст. 205 и хищении путем использования компьютерной техники по ч. 2 ст. 212 УК Беларуси. Его приговорили к 6 годам лишения свободы в колонии строгого режима без штрафа. Приговор в законную силу не вступил, может быть опротестован либо обжалован.

 
 
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Мужчина за четыре месяца совершил 19 хищений из кабинетов медиков. Мужчина крал мобильные телефоны, кошельки с деньгами, дебетовыми и кредитными банковскими...
 
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