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«Брат на Окрестина, говорят, будут судить». Задержали сотрудников ОСВОДа, которые спасали митингующих
07.09.2020 13:05 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Как рассказывает Анастасия, ее брат, спасатель Иван Юрский, перестал выходить на связь. Из милиции с семьей никто не связался до сих пор. Только дозвонившись до руководства ОСВОДа, девушка узнала: Иван находится в изоляторе на Окрестина.
— В интернете увидела, что
В воскресенье в Минске проходил многотысячный Марш единства. Когда протестующие стали расходиться, начались жестокие задержания. Некоторые, чтобы убежать от силовиков, прыгнули в Свислочь, людей спасал ОСВОД. Сотрудники дали протестующим одеяла, перевезли на другой берег.
Те, кто был вчера доставлен после мирной акции в Центральное РУВД Минска, говорят: в отделение привезли и ту самую смену ОСВОДа, которая спасла людей. Среди задержанных сотрудников — Иван Юрский.
— Утром позвонила в ОСВОД, сказали, да, брат на Окрестина. И еще сказали, что сотрудники ничего не нарушали, действовали по инструкции, все будет в порядке. Но, по неподтвержденной информации, им вменяют статью за неповиновение, говорят, будет суд. Якобы сотрудники ОСВОДа должны были людей передать сотрудникам ОМОНа, а вместо этого отвезли на другой берег, — отмечает Анастасия.
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«Брат на Окрестина, говорят, будут судить». Задержали сотрудников ОСВОДа, которые спасали митингующих
Как рассказывает Анастасия, ее брат, спасатель Иван Юрский, перестал выходить на связь. Из милиции с семьей никто не связался до сих пор. Только дозвонившись до...
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