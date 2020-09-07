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«Брат на Окрестина, говорят, будут судить». Задержали сотрудников ОСВОДа, которые спасали митингующих

07.09.2020 13:05 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Как рассказывает Анастасия, ее брат, спасатель Иван Юрский, перестал выходить на связь. Из милиции с семьей никто не связался до сих пор. Только дозвонившись до руководства ОСВОДа, девушка узнала: Иван находится в изоляторе на Окрестина.


Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

— В интернете увидела, что задержали ОСВОД — тех, кто дежурил в воскресенье, — рассказывает TUT.BY Анастасия. — Иван должен был вернуться утром после работы, не пришел. Телефон не отвечает, соответственно, мы сделали выводы, что его задержали.

В воскресенье в Минске проходил многотысячный Марш единства. Когда протестующие стали расходиться, начались жестокие задержания. Некоторые, чтобы убежать от силовиков, прыгнули в Свислочь, людей спасал ОСВОД. Сотрудники дали протестующим одеяла, перевезли на другой берег.

Те, кто был вчера доставлен после мирной акции в Центральное РУВД Минска, говорят: в отделение привезли и ту самую смену ОСВОДа, которая спасла людей. Среди задержанных сотрудников — Иван Юрский.

— Утром позвонила в ОСВОД, сказали, да, брат на Окрестина. И еще сказали, что сотрудники ничего не нарушали, действовали по инструкции, все будет в порядке. Но, по неподтвержденной информации, им вменяют статью за неповиновение, говорят, будет суд. Якобы сотрудники ОСВОДа должны были людей передать сотрудникам ОМОНа, а вместо этого отвезли на другой берег, — отмечает Анастасия.

По данным телеграм-канала «Еврорадио», всего задержано от 6 до 8 сотрудников ОСВОД.

 
Теги: Минск
 
 
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Как рассказывает Анастасия, ее брат, спасатель Иван Юрский, перестал выходить на связь. Из милиции с семьей никто не связался до сих пор. Только дозвонившись до...
 
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