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Минобороны: В рамках проверки в высшую степень боеготовности приведены три военные базы в Гомеле, Минске и Минской области
07.09.2020 14:37 — Новости Общества | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 7 сентября. В рамках очередного этапа проверки боеготовности Вооруженных сил Беларуси в высшую степень боевой готовности приведены две артиллерийские и одна танковая база, сообщает пресс-служба Министерства обороны.
Речь идет о 1868-й артиллерийской базе вооружения (Гомель), 3620-й артиллерийской базе вооружения (Минск), 969-й базе резерва танков (поселок Уречье-2 в Любанском районе Минской области).
"Мероприятия проверки включают в себя призыв военнообязанных из запаса и боевое слаживание подразделений, — отметили в военном ведомстве. — Завершится проверка участием воинских частей в командно-штабном учении с органами военного управления, воинскими частями и организациями технического обеспечения".
31 августа в высшую степень боевой готовности в рамках проверки была приведена 2766-я база горючего (агрогородок Красный Берег в Жлобинском районе Гомельской области).
Третий этап комплексной проверки боевой готовности Вооруженных сил Беларуси проводится с 24 августа по распоряжению министра обороны Виктора Хренина под руководством начальника Генштаба ВС — первого замминистра обороны Александра Вольфовича.
Проверка проводится для "оценки способности и готовности воинских частей выполнить задачи по предназначению в динамично меняющейся обстановке, днем и ночью, а также совершенствование боевой выучки войск".
Ранее сообщалось, что в ходе проверки "предусматривается приведение отдельных воинских частей в высшие степени боевой готовности с призывом военнослужащих из запаса", а завершится она "проведением тактического учения".
Захар Щербаков, БелаПАН.
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Минобороны: В рамках проверки в высшую степень боеготовности приведены три военные базы в Гомеле, Минске и Минской области
Минск, 7 сентября. В рамках очередного этапа проверки боеготовности Вооруженных сил Беларуси в высшую степень боевой готовности приведены две артиллерийские и...
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