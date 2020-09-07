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Патриарх Кирилл: Во главе БПЦ должен быть человек, родившийся в Беларуси, знающий белорусский язык
07.09.2020 14:45 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 6 сентября возвел епископа Минского и Заславского Вениамина, патриаршего экзарха всея Беларуси, в сан митрополита. Об этом сообщается на
— Радуюсь тому, что жребий избрания на Минскую митрополичью кафедру пришелся на вас. И радуюсь, что вы были избраны на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви единогласно, что не было никого, кто бы сказал: «Давайте повременим» или «Давайте подумаем, может, есть кто-то другой, кто справится не хуже», — обратился Кирилл к Вениамину.
После богослужения в зале Высшего церковного совета кафедрального соборного храма Христа Спасителя состоялась встреча Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с архиереями Белорусской Православной церкви.
Обращаясь к собравшимся, Кирилл пояснил, почему был сделан выбор в пользу белорусского священнослужителя.
— Когда тебя ставят во главе паствы, паства становится твоим народом, а ты — отцом, и все национальные разделения уходят. Однако сейчас национальный фактор в Беларуси обретает все большую роль, и потому мы пришли к выводу, что сегодня во главе Белорусской Церкви должен быть человек, родившийся в Беларуси, знающий белорусский язык, воспитанный в белорусской среде. Чтобы даже те, кто стремится увидеть в нашей Церкви нечто инородное по отношению к Беларуси, белорусской культуре, белорусской жизни, видели в Предстоятеле Белорусской Церкви, главе Экзархата плоть от плоти, кость от костей своего народа.
Он высказал надежду, что Вениамину удастся сплотить духовенство.
— Конечно, в Беларуси нет тех опасных процессов, которые привели к страшному разделению Украины. Враг рода человеческого посмеялся над благочестием украинского народа, и мы видим, что религия стала фактором не объединения, а разделения людей. Самое тяжелое разделение на теле украинского народа — это разделение церковное, которое порождает все последующие. Конечно, очень важно, чтобы ничего подобного не было в Беларуси, и поэтому я призываю всех вас, дорогие владыки, поддерживать владыку митрополита, быть единомысленными, служить своему народу, обязательно работать с молодежью.
Напомним, 25 августа стало известно, что Священный Синод
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 6 сентября возвел епископа Минского и Заславского Вениамина, Патриаршего экзарха всея Беларуси, в сан митрополита. Об этом...
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