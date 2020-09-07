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В Могилеве активиста оштрафовали за участие в четырех незаконных митингах

07.09.2020 14:45 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Штраф в размере 30 базовых величин, или 810 рублей, назначили председателю областной организации Объединенной гражданской партии Владимиру Шанцеву. Его признали виновным в участии в четырех несанкционированных массовых мероприятиях. Об этом сообщает лишенный аккредитации правозащитный центр «Весна».


Владимира Шанцева, который был доверенным лицом Светланы Тихановской, задержали 24 августа около 22.00. Его отвезли в Ленинский РОВД, где составили 4 протокола за участие в несанкционированных массовых мероприятиях, затем отпустили.

Сегодня, 7 сентября, судья Литвина суда Ленинского района Могилева рассматривала дело, в которое объединили все 4 протокола, и признала Шанцева виновным в нарушении закона о массовых мероприятиях.

Судья Литвина дала максимальный штраф Шанцеву за участие в четырех митингах.

Напомним, вчера, 6 сентября, в Могилеве во время и после акции протеста задержали как минимум 5 человек, в том числе журналиста БелаПАН Алеся Осипцова. Одну из задержанных отпустили из РОВД Ленинского района лишь ночью, составив в отношении нее два протокола: за неповиновение милиции и участие в несанкционированном мероприятии.

 
Теги: Могилев
 
 
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Владимир Шанцев был доверенным лицом Светланы Тихановской, является председателем областной организации Объединенной гражданской партии.
 
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