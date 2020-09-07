В Могилеве активиста оштрафовали за участие в четырех незаконных митингах

Источник материала: Tut.by

Штраф в размере 30 базовых величин, или 810 рублей, назначили председателю областной организации Объединенной гражданской партии Владимиру Шанцеву. Его признали виновным в участии в четырех несанкционированных массовых мероприятиях. Об этом сообщает лишенный аккредитации правозащитный центр «Весна».





Владимира Шанцева, который был доверенным лицом Светланы Тихановской, задержали 24 августа около 22.00. Его отвезли в Ленинский РОВД, где составили 4 протокола за участие в несанкционированных массовых мероприятиях, затем отпустили.

Сегодня, 7 сентября, судья Литвина суда Ленинского района Могилева рассматривала дело, в которое объединили все 4 протокола, и признала Шанцева виновным в нарушении закона о массовых мероприятиях.

Судья Литвина дала максимальный штраф Шанцеву за участие в четырех митингах.

Напомним, вчера, 6 сентября, в Могилеве во время и после акции протеста задержали как минимум 5 человек , в том числе журналиста БелаПАН Алеся Осипцова. Одну из задержанных отпустили из РОВД Ленинского района лишь ночью , составив в отношении нее два протокола: за неповиновение милиции и участие в несанкционированном мероприятии.