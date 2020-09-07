ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Бресте и Барановичах прошли студенческие акции солидарности

07.09.2020 14:45 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

7 сентября в Бресте и Барановичах прошли акции солидарности с задержанными в Минске и Бресте студентами.


Фото: Максим Хлебец

Более 50 студентов Брестского государственного технического университета собрались в 12.30 перед входом в учебное заведение. Они вышли поддержать студентов, задержанных во время воскресного марша единства. К собравшимся вышел ректор Александр Драган. Он сказал, что в 14.00 все студенты будут выпущены из ИВС, сообщает телеграм-канал Khliabets. Около 13.20 протестующие разошлись.

Сегодня также прошла акция солидарности и в Барановичском госуниверситете. Студенты выразили свой протест с задержанием учащихся МГЛУ и других вузов Минска. Они собрались в холле, где спели «Перемен» и «Воины света».

Видео: Студэнцкая ініціатыўная группа

 
Теги: Брест, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости общества
 
Во время протестов в Бресте девушки предложили милиционерам мороженое: их задержали на трое суток и осудили
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

06.09.2020
Mir24.TV Belarus
07.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика