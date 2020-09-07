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В Бресте и Барановичах прошли студенческие акции солидарности
07.09.2020 14:45 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
7 сентября в Бресте и Барановичах прошли акции солидарности с задержанными в Минске и Бресте студентами.
Более 50 студентов Брестского государственного технического университета собрались в 12.30 перед входом в учебное заведение. Они вышли поддержать студентов, задержанных во время воскресного марша единства. К собравшимся вышел ректор Александр Драган. Он сказал, что в 14.00 все студенты будут выпущены из ИВС, сообщает телеграм-канал
Сегодня также прошла акция солидарности и в Барановичском госуниверситете. Студенты выразили свой протест с задержанием учащихся МГЛУ и других вузов Минска. Они собрались в холле, где спели «Перемен» и «Воины света».
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В Барановичах - пели, в Бресте - стояли.
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