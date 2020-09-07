В Бресте и Барановичах прошли студенческие акции солидарности

Источник материала: Tut.by

7 сентября в Бресте и Барановичах прошли акции солидарности с задержанными в Минске и Бресте студентами.



Фото: Максим Хлебец

Более 50 студентов Брестского государственного технического университета собрались в 12.30 перед входом в учебное заведение. Они вышли поддержать студентов, задержанных во время воскресного марша единства. К собравшимся вышел ректор Александр Драган. Он сказал, что в 14.00 все студенты будут выпущены из ИВС, сообщает телеграм-канал Khliabets . Около 13.20 протестующие разошлись.

Сегодня также прошла акция солидарности и в Барановичском госуниверситете. Студенты выразили свой протест с задержанием учащихся МГЛУ и других вузов Минска. Они собрались в холле, где спели «Перемен» и «Воины света».

Видео: Студэнцкая ініціатыўная группа