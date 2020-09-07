Координационный совет требует от властей немедленного освобождения своих представителей

Источник материала: БелаПАН

Минск, 7 сентября. Координационный совет (КС) по урегулированию политического кризиса в Беларуси требует от властей немедленного освобождения своих представителей Марии Колесниковой, Лилии Власовой, Антона Родненкова, Ивана Кравцова, а также подтверждения возможности свободного возвращения в страну Ольги Ковальковой, Павла Латушко и кандидата в президенты Светланы Тихановской.

В заявлении КС отмечается, что "неизвестными людьми в центре Минска похищены член президиума Координационного совета Мария Колесникова, пресс-секретарь Антон Родненков, исполнительный секретарь Иван Кравцов".



"Их местонахождение неизвестно. При этом органы, призванные в нашей стране защищать порядок и законность, до сих пор не предоставили информацию о местонахождении наших коллег и отрицают свою причастность", — говорится в заявлении.



Отмечается также, что 5 сентября из Беларуси была насильно вывезена член президиума КС Ольга Ковалькова, до этого отбывавшая административный арест. Ранее обвинение по уголовному делу было предъявлено члену президиума КС Лилии Власовой, под административным арестом находится еще один член президиума совета Сергей Дылевский.

"Очевидно, что такие методы являются незаконными и не могут привести ни к какому другому результату, кроме обострения ситуации в стране, углубления кризиса и дальнейшего нарастания протестов. Мы видим, что в последние дни власть вместо попытки диалога с обществом начала открыто использовать методы террора", — говорится в заявлении.



КС подчеркивает: все действия, которые совершены лицами "в официальном статусе", сопряженные с применением насилия и направленные на подавление политической и общественной активности граждан, являются "преступлениями против человечества и могут быть расследованы без ограничения сроков давности".

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Координационный совет требует от властей немедленного освобождения своих представителей Минск, 7 сентября. Координационный совет (КС) по урегулированию политического кризиса в Беларуси требует от властей немедленного освобождения своих...

Ирина Турчина, БелаПАН.