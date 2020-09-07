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Координационный совет требует от властей немедленного освобождения своих представителей
07.09.2020 15:35 — Новости Общества | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 7 сентября. Координационный совет (КС) по урегулированию политического кризиса в Беларуси требует от властей немедленного освобождения своих представителей Марии Колесниковой, Лилии Власовой, Антона Родненкова, Ивана Кравцова, а также подтверждения возможности свободного возвращения в страну Ольги Ковальковой, Павла Латушко и кандидата в президенты Светланы Тихановской.
В заявлении КС отмечается, что "неизвестными людьми в центре Минска похищены член президиума Координационного совета Мария Колесникова, пресс-секретарь Антон Родненков, исполнительный секретарь Иван Кравцов".
"Очевидно, что такие методы являются незаконными и не могут привести ни к какому другому результату, кроме обострения ситуации в стране, углубления кризиса и дальнейшего нарастания протестов. Мы видим, что в последние дни власть вместо попытки диалога с обществом начала открыто использовать методы террора", — говорится в заявлении.
Ирина Турчина, БелаПАН.
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Минск, 7 сентября. Координационный совет (КС) по урегулированию политического кризиса в Беларуси требует от властей немедленного освобождения своих...
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