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Данные Минздрава по коронавирусу: за сутки заболело 172 человека, выздоровело 19

07.09.2020 15:41 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси на 7 сентября зарегистрированы 73 тыс. 031 человек с положительным тестом на COVID-19, сообщает телеграм-канал Минздрава. За сутки — 172 новых случая.


Фото: Reuters

По данным ведомства, выздоровели и выписаны 71 тыс. 883 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19 (за сутки — 19 человек). За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 716 пациентов (пять за последние сутки).

Всего проведено 1 млн 591 тыс. 247 тестов. За сутки — 5471 тест.

Напомним, в июне 2020 года количество смертей в Беларуси на 3753 случая превысило прошлогодние показатели по тому же месяцу. Смертность за первое полугодие этого года побила пятилетний рекорд, следует из статистических данных ООН.

 
 
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В Беларуси на 7 сентября зарегистрированы 73 тыс. 031 человек с положительным тестом на COVID-19, сообщает телеграм-канал Минздрава. За сутки - 172 новых случая.
 
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