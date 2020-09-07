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Данные Минздрава по коронавирусу: за сутки заболело 172 человека, выздоровело 19
07.09.2020 15:41 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Беларуси на 7 сентября зарегистрированы 73 тыс. 031 человек с положительным тестом на COVID-19, сообщает
По данным ведомства, выздоровели и выписаны 71 тыс. 883 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19 (за сутки — 19 человек). За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 716 пациентов (пять за последние сутки).
Всего проведено 1 млн 591 тыс. 247 тестов. За сутки — 5471 тест.
Напомним, в июне 2020 года количество смертей в Беларуси на 3753 случая
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В Беларуси на 7 сентября зарегистрированы 73 тыс. 031 человек с положительным тестом на COVID-19, сообщает телеграм-канал Минздрава. За сутки - 172 новых случая.
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