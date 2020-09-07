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Гродненская милиция подсчитала, сколько горожан вчера вышло на воскресный марш. Как думаете?
07.09.2020 15:41 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В милиции региона прокомментировали акцию протеста, которая прошла в Гродно 6 сентября. Так, по подсчетам УВД, участие в марше приняли 750 человек, было задержано 102 человека,
В несанкционированных акциях в областном центре приняли участие около 750 человек, 102 из них были задержаны, в том числе — ребенок, который сразу же был передан родителям, сообщил официальный представитель УВД Гродненского облисполкома Евгений Дудко.
— Отдельные радикально настроенные граждане выдвинулись с площади Советской в сторону Янки Купалы. Они вышли на проезжую часть, тем самым блокировали движение транспортных средств. На неоднократные требования сотрудников органов внутренних дел прекратить свои противоправные действия часть граждан не реагировала, в сторону сотрудников органов внутренних дел полетели палки, пластиковые бутылки и камни, — рассказал Евгений Дудко.
Гродненские правозащитники сейчас составляют список задержанных, часть из них в городском ИВС на улице Гая. Рядом со зданием сейчас родственники и друзья задержанных.
Время судебных заседаний по административным разбирательствам пока неизвестно. Гродненские правозащитники предполагают, что суды будут выездными и пройдут в ИВС, как это происходило ранее.
Также сегодня должны судить задержанного в минувшую субботу гродненского активиста Сергея Мальчика, однако, по данным правозащитников, информации о судебном заседании пока нет.
Известно также, что 6 сентября в Щучине был задержан местный житель Виктор Ворона.
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В УВД Гродненского облисполкома прокомментировали акцию протеста, которая прошла в Гродно 6 сентября. Так, по информации правоохранителей, участие в марше приняло...
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