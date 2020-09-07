«Выражал протест по факту проведения честных выборов». Как судят студентов, задержанных на акциях

Источник материала: Tut.by

5 сентября во время студенческого марша солидарности задержали около 30 человек. 25 из них отпустили в тот же день, на остальных составили протоколы и отправили ожидать суд на Окрестина. В понедельник, 7 сентября, в суде Ленинского района рассмотрели дела задержанных студентов — им дают от 7 до 10 суток административного ареста.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

С самого утра в здании суда собрались одногруппники, преподаватели, адвокаты и родители задержанных студентов.

Когда их дела будут рассматривать, стало известно ближе к 12 часам. После обеденного перерыва, во время которого посторонние обязаны покинуть здание суда, в расписании появилось имя Матвея Сахарука — рассмотрение его дела назначили на 13.05. Ни родственники, ни одногруппники, которые дежурили под расписанием с самого утра, на процесс не попали. Позже друзья Матвея узнали, что ему дали 10 суток административного ареста. Его обвиняли по двум статьям — 23.33 и 23.4 Кодекса административных правонарушений.

Павел Торощин — студент исторического факультета БГУ. На него составили протокол за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий. Пояснения он дает по видеосвязи, находясь на Окрестина.

Согласно протоколу, 5 сентября около 13.00 Павел Торощин «принял активное участие в несанкционированном уличном шествии без соответствующего разрешения Мингорисполкома с целью публичного выражения своего требования проведения честных выборов». В это время, утверждается в протоколе, он двигался по проезжей части, выкрикивал провокационные лозунги, хлопал в ладоши.

Вину Павел не признал. Он пояснил суду, что действительно в тот день был на улице Карла Маркса, направлялся от главного корпуса университета на исторический факультет, но никакой символики при себе не имел, лозунгов не выкрикивал, в ладони не хлопал, требований не высказывал.

— В какой-то момент подъехали машины без опознавательных знаков, оттуда вышли сотрудники также без опознавательных знаков.

Кто его задерживал, Павел не знает.

— Как потом нам объяснили, это были сотрудники милиции. Никаких опознавательных примет, что это они, не было, удостоверения не показывали, за что нас задерживают, также не объясняли. Люди были в балаклавах, в спортивных костюмах, никто не представлялся. Куда нас везут, тоже никто не ответил.

Судья обращает внимание, что в протоколе рукой Павла написана фраза «не согласен», но частица «не» зачеркнута.

— Да, это я зачеркнул, — объясняет Павел. — Нам говорили, что в случае подписания согласия нас выпустят в тот же день.

Свидетель Павел Игнатик, сотрудник милиции Ленинского РУВД, в суд не явился «в связи с несением службы по охране общественного порядка». В протоколе его опроса указано практически то же, что и в протоколе об административном правонарушении.

— Принял активное участие в несанкционированном уличном шествии без соответствующего разрешения Мингорисполкома вдоль Карла Маркса, 19. (…) Своим участием публично выражал протест по факту проведения честных выборов, во время которого выкрикивал провокационные лозунги, хлопал в ладони. После был доставлен в Ленинское РУВД Минска для дальнейшего разбирательства.

Рапорт сотрудника Кутиса содержит те же сведения.

Защитник студента настаивал на вызове свидетеля в суд, однако это ходатайство было отклонено. После небольшого перерыва судья Запасник вынесла решение — 7 суток административного ареста.

Вадим Чурун — студент БГУ, которого тоже задержали 5 сентября. На него составили протоколы по двум статьям: за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий, а также за неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении.

Судья Шут назначила ему наказание в виде административного ареста: семь суток за участие в несанкционированном шествии и трое суток за неповиновение требованиям должностного лица при исполнении. В итоге — 10 суток.