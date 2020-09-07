Начальник ГУБОПиК разбил стекло в кофейне. Что по этому поводу говорит закон?

Источник материала: Tut.by

6 сентября по завершении митинга на Немиге произошел инцидент с участием начальника Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией. Николай Карпенков дубинкой разбил стеклянные двери в кофейне. Как пояснили в МВД, таким образом сотрудники милиции пытались задержать участников протеста, которые провоцировали правоохранителей и закрылись в кофейне. Мы решили выяснить, что по этому поводу говорит закон.



Николай Карпенков в центре снимка, в руках у него бело-красно-белый флаг. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Николай Карпенков в правоохранительных органах личность известная. Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) он возглавляет с 2014 года, до этого был начальником наркоконтроля, в 1990-х был командиром боевой группы подразделения «Беркут», на базе которого в 1994 году был создан «Алмаз», также известно о его работе в службе безопасности президента.

Днем 6 сентября Николай Николаевич вместе с коллегами был замечен в районе улицы Революционной, где находится ГУБОПиК. В отличие от других сотрудников, у него на голове не было балаклавы и маски, только кепка с надписью "МВД", рации и резиновая палка в руках.



Точно в такой же амуниции Николай Карпенков работал и на проспекте Победителей, где задерживали минчан. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Уже вечером, когда участники акции расходились по домам, Николай Карпенков принимал участие в задержании. На видео зафиксировано, как он и еще с десяток правоохранителей идут вдоль проспекта Победителей, ведут одного из задержанных. Этот момент снимают люди в кафе O’Petit, дальше силовики во главе с Карпенковым направляются уже в их сторону. Николай Карпенков пытается открыть двери, но они закрыты. Правоохранитель в красной майке, кепке, бронежилете и маске стучит несколько раз по закрытым дверям.

Дальше начальник ГУБОПиК наносит несколько ударов резиновой палкой по дверям, и стекло рассыпается. Внутрь заходят силовики, из помещения выводят несколько мужчин, в отношении них применяют физическую силу.

После задержания нескольких мужчин к людям с дубинками подбегают в основном женщины, которые кричат: «Ужас! Кто вы такие?», «Что вы делаете? Это мои дети!», «Что значит „отвали“? Как вы разговариваете с людьми? Люди возвращались домой!»

Прежде всего возникает вопрос: кто такие мужчины в бронежилетах, масках с дубинками? Как пояснили в МВД, это были сотрудники милиции.

Могут ли они работать в гражданской одежде, без опознавательных знаков, которые указывают на то, что перед нами правоохранители? В МВД объясняли , что «сотрудники органов внутренних дел при выполнении возложенных задач могут осуществлять охрану общественного порядка как в форменном обмундировании, так и в гражданской форме одежды». В Законе «Об органах внутренних дел» этот вопрос не прописан, работа в гражданской одежде регламентирована внутренними нормативными правовыми актами МВД.

Юрист Павел Сапелко в комментарии TUT.BY отметил, что работа в гражданской одежде должна соответствовать поставленным задачам.

— Например, сотрудники следят за преступником, — говорит специалист. — В таком случае, конечно, их ничто не должно выдавать, и работа в гражданской одежде объяснима. Но если мы говорим о работе на массовых мероприятиях, сложно понять, для чего маскироваться. К примеру, во времена майдана в Украине правоохранители, наоборот, подчеркнуто работали в форме, которая служила им как защита, потому что непонятные крепкие ребята в масках могут вызвать ненужные вопросы у участников демонстрации. У нас же человек в маске автоматически должен восприниматься как милиционер? Это уже перекос сознания.

Юрист обращает внимание на документ ОБСЕ «Руководящие принципы по свободе мирных собраний» (и Беларусь как члена ОБСЕ это, безусловно, касается), где в пункте 153 указано : «необходимо, чтобы сотрудников полиции было легко отличить (в том числе по личным опознавательным знакам). Когда сотрудники правоохранительных органов находятся в форме, на их одежде и/или головных уборах должны быть личные опознавательные знаки (например имя или номер). Они не имеют права снимать или скрывать такие опознавательные знаки или препятствовать другим лицам читать эту информацию во время собрания».

Могут ли правоохранители при задержании разбить стекло или другим образом повредить имущество? Павел Сапелко обращает внимание, что этот момент оговорен в Законе «Об органах внутренних дел» (ст. 25): сотрудники органов внутренних дел имеют право входить беспрепятственно, при необходимости с повреждением запирающих устройств и других предметов в помещения организаций и осматривать их при преследовании подозреваемых (обвиняемых) в совершении преступлений либо при наличии достаточных оснований полагать, что там совершается или совершено преступление либо находятся подозреваемый (обвиняемый), скрывшийся от органа, ведущего уголовный процесс, лицо, уклоняющееся от отбывания наказания и иных мер уголовной ответственности. То есть речь идет об уголовном преступлении, а не административном правонарушении, которым является участие в «несанкционированном массовом мероприятии».



Так, с применением физической силы (залом рук) и специальных средств (пластиковая сцепка) задержали на проспекте Победителей одного из мужчин. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Вот как прокомментировали действия правоохранителей в МВД:

— Предварительно известно: сотрудники милиции преследовали активных участников несанкционированного массового мероприятия. Эти граждане провоцировали сотрудников милиции своим поведением (умышленно вели себя вызывающе, грубо выражались в адрес сотрудников). При попытке сотрудников милиции задержать протестующих они закрылись в кофейне, фактически забаррикадировались. Их было менее 10 человек, сотрудники милиции сначала неоднократно просили открыть дверь, но дверь не открывали. После было принято решение о задержании этих граждан.



Так выглядели двери кофейни после того, как оттуда вывели задержанных. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Отдельно обратим внимание, как Закон «Об органах внутренних дел» регламентирует применение физической силы и специальных средств, к которым относится и резиновая палка (дубинка). Алгоритм, согласно закону, такой: сначала сотрудник должен представиться, объяснить гражданину, какой закон тот нарушил, в случае задержания также сообщить об этом. Если гражданин отказывается проследовать в служебный транспорт для дальнейшего разбирательства в РУВД, его предупреждают, что в отношении него может быть применена физическая сила и специальные средства. И только если гражданин продолжает упираться, может быть применена сила и спецсредства.

Из закона: применению физической силы, специальных средств, оружия, боевой и специальной техники должно предшествовать четко выраженное и очевидное для лица, против которого они применяются, предупреждение о намерении их применить, за исключением случаев, когда промедление в их применении создаст непосредственную опасность для жизни граждан или может повлечь иные тяжкие последствия.



Среди задержанных на проспекте Победителей была и женщина. Даже такой захват рукой считается применением физической силы. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Если невозможно избежать применения физической силы и специальных средств, милиционер обязан стремиться причинить наименьший вред жизни, здоровью, чести, достоинству и имуществу граждан, а также принять меры по немедленному оказанию пострадавшим медицинской и иной необходимой помощи.

Могут ли сотрудника правоохранительных органов привлечь к ответственности за вред, причиненный в результате применения физической силы, специальных средств, оружия, боевой и специальной техники? Законом «Об органах внутренних дел» оговорены случаи, когда к ответственности привлекать не будут. Например когда сотрудником не превышены пределы необходимой обороны или меры, необходимые для пресечения преступлений и административных правонарушений, задержания лиц, их совершивших, преодоления противодействия законным требованиям сотрудников органов внутренних дел в случаях, когда ненасильственными способами это сделать невозможно. Или когда сотрудник действовал в условиях обоснованного профессионального риска или крайней необходимости. А также когда действовал во исполнение обязательных для него приказа или распоряжения, отданных в установленном порядке. Исключение не распространяется на исполнение заведомо преступных приказов или распоряжений.