Волонтеры бесплатно помогут найти юридическую помощь, если она вам нужна

Источник материала: Tut.by

Волонтеры готовы бесплатно помочь с поиском юридической помощи, если она вам нужна. Обращаться могут все, кто считает, что стал жертвой незаконных действий силовых структур, хочет подать жалобу или нуждается в адвокате.

Для поиска адвоката и уточнения дополнительных вопросов звоните на горячую линию:

+375 44 733 80 17

+375 25 728 33 36

+375 33 321 31 03

Второй вариант — напишите в телеграм-бот по этой ссылке . Там же вы найдете алгоритмы действий, ответы на юридические вопросы, а также образцы заявлений и инструкции.

Больше полезной информации размещается в телеграм-каналах Юридическая помощь задержанным и Юридическая помощь рабочим .