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Волонтеры бесплатно помогут найти юридическую помощь, если она вам нужна

07.09.2020 17:49 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Волонтеры готовы бесплатно помочь с поиском юридической помощи, если она вам нужна. Обращаться могут все, кто считает, что стал жертвой незаконных действий силовых структур, хочет подать жалобу или нуждается в адвокате.

Для поиска адвоката и уточнения дополнительных вопросов звоните на горячую линию:

  • +375 44 733 80 17
  • +375 25 728 33 36
  • +375 33 321 31 03

Второй вариант — напишите в телеграм-бот по этой ссылке. Там же вы найдете алгоритмы действий, ответы на юридические вопросы, а также образцы заявлений и инструкции.

Больше полезной информации размещается в телеграм-каналах Юридическая помощь задержанным и Юридическая помощь рабочим.

 
 
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Куда звонить, если вам нужна юридическая помощь и адвокат.
 
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