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Волонтеры бесплатно помогут найти юридическую помощь, если она вам нужна
07.09.2020 17:49 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Волонтеры готовы бесплатно помочь с поиском юридической помощи, если она вам нужна. Обращаться могут все, кто считает, что стал жертвой незаконных действий силовых структур, хочет подать жалобу или нуждается в адвокате.
Для поиска адвоката и уточнения дополнительных вопросов звоните на горячую линию:
Второй вариант — напишите в телеграм-бот
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Куда звонить, если вам нужна юридическая помощь и адвокат.
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