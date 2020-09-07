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Несколько студентов БарГУ забрали в милицию после того, как они спели в университете песни

07.09.2020 18:33 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

7 сентября несколько учащихся Барановичского госуниверситета спели в атриуме учебного заведения «Купалинку», «Воины света», «Перемен». После этого в милицию из вуза увезли четырех студентов. Их доставили в ГОВД для профилактической беседы, сообщили TUT.BY в пресс-службе УВД Брестского облисполкома.

Видео: Студэнцкая ініціятыўная группа

Песнями студенты решили поддержать на большой перемене задержанных во время акций протеста учащихся МГЛУ и других вузов страны, написал телеграм-канал «Студэнцкая ініцыятыўная група».

«Спели три или четыре песни. Потом разошлись, — сообщила TUT.BY учащаяся БарГУ, — Потом прошла пара. И на следующей к нам пришла замдекана. И вызвала из подгруппы парня. Они ушли. Его минут 10 не было, потом он вернулся, сказал, что на них пишут административки. Собрал вещи и ушел. В это же время связались со второй подгруппой и узнали, что там тоже парня позвали. И тоже забирают. На следующей паре позвали еще одну девчонку с нашей группы. И схема опять такая же. Знаю, что еще забрали парня со второго курса».

В администрации вуза TUT.BY сообщили, что их доставили в милицию. Родителей учащихся поставили об этом в известность.

В прошлую пятницу со студентами встречался мэр города, а также руководители городской прокуратуры и милиции, рассказал ректор БарГУ Василий Кочурко. На собрании речь шла в числе прочего об ответственности за участие в несанкционированных массовых мероприятиях.

— У нас есть порядок. Когда проводятся культурно-массовые мероприятия: поют студенты, проводится день первокурсника или еще какой-то праздник — это все обсуждается с руководством. Я никогда не возражаю. А когда выходят самопроизвольно, так это воспринимается другими студентами как непорядок, — рассказал Василий Иванович.

В УВД Брестского облисполкома TUT.BY сообщили, что студентов доставили в горотдел милиции для профилактической беседы.

 
 
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