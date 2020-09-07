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Завтра днем не будут асфальтировать площадь Богушевича, как собирались

07.09.2020 18:33 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Асфальтировать площадь Богушевча в Минске днем 8 сентября не будут. Такие работы уже несколько раз проходили там в последние дни, но сейчас планы изменились, сообщает «Минсктранс».


Фото: TUT.BY

Асфальтирование площади Богушевича днем 8 августа, во вторник, отменяется. Поэтому городской пассажирский транспорт будет работать как обычно.

Площадь Богушевича уже закрывали на ремонт с 2 по 4 сентября. Тогда на проспекте Дзержинского образовалась многокилометровая пробка.

Сегодня мэр Минска Владимир Кухарев сообщил, что ремонт на площади Богушевича будут проводить ночью.

По словам Кухарева, в столице достаточно ресурсов, чтобы проводить строительные или ремонтные работы на главных магистралях города, не доставляя лишних неудобств участникам дорожного движения.

— Останавливать город по причине ремонта никто не будет. Все работы должны проводиться ночью, — цитирует его телеграм-канал «Минск.Официально».

 
Теги: Минск
 
 
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Асфальтировать площадь Богушевча в Минске 8 сентября не будут. Такие работы уже несколько раз проходили там в последние дни, но сейчас планы изменились, сообщает...
 
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