Завтра днем не будут асфальтировать площадь Богушевича, как собирались

Источник материала: Tut.by

Асфальтировать площадь Богушевча в Минске днем 8 сентября не будут. Такие работы уже несколько раз проходили там в последние дни, но сейчас планы изменились, сообщает «Минсктранс».



Фото: TUT.BY

Асфальтирование площади Богушевича днем 8 августа, во вторник, отменяется. Поэтому городской пассажирский транспорт будет работать как обычно.

Площадь Богушевича уже закрывали на ремонт с 2 по 4 сентября. Тогда на проспекте Дзержинского образовалась многокилометровая пробка .

Сегодня мэр Минска Владимир Кухарев сообщил, что ремонт на площади Богушевича будут проводить ночью .

По словам Кухарева, в столице достаточно ресурсов, чтобы проводить строительные или ремонтные работы на главных магистралях города, не доставляя лишних неудобств участникам дорожного движения.

— Останавливать город по причине ремонта никто не будет. Все работы должны проводиться ночью, — цитирует его телеграм-канал «Минск.Официально».