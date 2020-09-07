|
Завтра днем не будут асфальтировать площадь Богушевича, как собирались
07.09.2020 18:33 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Асфальтировать площадь Богушевча в Минске днем 8 сентября не будут. Такие работы уже несколько раз проходили там в последние дни, но сейчас планы изменились,
Асфальтирование площади Богушевича днем 8 августа, во вторник, отменяется. Поэтому городской пассажирский транспорт будет работать как обычно.
Площадь Богушевича уже закрывали на ремонт с 2 по 4 сентября. Тогда на проспекте Дзержинского образовалась
Сегодня мэр Минска Владимир Кухарев сообщил, что ремонт на площади Богушевича будут проводить
По словам Кухарева, в столице достаточно ресурсов, чтобы проводить строительные или ремонтные работы на главных магистралях города, не доставляя лишних неудобств участникам дорожного движения.
— Останавливать город по причине ремонта никто не будет. Все работы должны проводиться ночью, — цитирует его телеграм-канал «Минск.Официально».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Асфальтировать площадь Богушевча в Минске 8 сентября не будут. Такие работы уже несколько раз проходили там в последние дни, но сейчас планы изменились, сообщает...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)