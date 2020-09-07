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Ухудшение качества воды возможно в некоторых жилых домах Минска из-за аварий на сети

07.09.2020 18:33 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Несколько повреждений на водопроводной сети зарегистрировано в Минске. В некоторых жилых домах в связи с этой ситуацией ожидается ухудшение качества питьевой воды, сообщили агентству «Минск-Новости» в «Минскводоканале».


Фото: Денис Зеленко, TUT.BY

Так, еще 6 сентября без воды остались жилой дом № 69 на пр. Газеты «Звязда» и детсад на пр. Газеты «Звязда», 71. 7 сентября повреждение локализовано, однако уточняется, что возможно временное ухудшение качества питьевой воды.

Похожая ситуация с водоснабжением в административном здании на ул. Сторожевской, 10. Возможны снижение давления и ухудшение качества подачи воды в квартале на ул. Сторожевской, Коммунистической, Киселева, пр. Машерова, ул. Кропоткина, Старовиленской, М. Богдановича.

5 сентября без воды остались жители 30 частных домов в д. Дворицкая Слобода недалеко от МКАД столицы, а также проживающие в доме № 107 на ул. Слободской. По этим адресам тоже возможно ухудшение качества воды в последующие двое суток после ЧП.

Не повезло и жителям дома № 61 на ул. Сухаревской. Повреждение там было устранено, но ситуация может отразиться на качестве подаваемой гражданам воды.

Сегодня, 7 сентября, без воды остался жилой дом № 8 на ул. Почтовой. Туда направлена автоцистерна с питьевой водой.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня, 7 сентября, без воды остался жилой дом № 8 на ул. Почтовой. Туда направлена автоцистерна с питьевой водой.
 
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