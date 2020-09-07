Мешать выборам не могла. Суд в Бобруйске отправил дело педагога-наблюдателя на доработку

Источник материала: Tut.by

В суде Бобруйского района и Бобруйска 7 сентября продолжилось слушание дела наблюдателя Натальи Сайед, которую 5 августа с избирательного участка забрал ОМОН. Маму двоих детей, преподавателя музыки с консерваторским образованием обвиняют в препятствовании работе избирательной комиссии и осуществление видеосъемки на избирательном участке. Наталья Сайед это отрицает.



Наталья Сайед

Поддержать 29-летнюю бобруйчанку днем 7 сентября пришло не менее 40 горожан, женщина вновь получила в подарок букет роз. Она тщательно подготовилась к очередному судебному заседанию и заявила два ходатайства. В перовом попросила приобщить к делу фотографии фойе общежития по улице Ванцетти, 12, где находился избирательный участок № 43, а также от руки начерченную схему помещения. Напомним, Наталья Сайед утверждает, что в день задержания не была на избирательном участке, а располагалась на стульчике в коридоре общежития, поэтому препятствовать работе участковой комиссии не могла. Второе ходатайство касалось привлечения к делу свидетеля со стороны защиты.

Судья Анна Осипенко оба ходатайства удовлетворила. Записи допроса Натальи Сайед, истребованные после первого судебного заседания, в деле уже присутствуют.

Судья также сообщила, что трое свидетелей из числа сотрудников правоохранительных органов, участвовавших в задержании и допросе Натальи Сайед, на заседание вновь не явились. Причина — дежурства и отпуск.

Четвертый свидетель, сотрудник Бобруйского отдела департамента охраны Максим Леонов, рассказал, что во время досрочного голосования дежурил на избирательном участке № 43. По его словам, председатель избирательной комиссии Варвара Подоляк лишь однажды обратилась к нему с жалобой на наблюдателя Наталью Сайед — и то потому, что девушка слишком близко находилась от входа на участок. Просьбу главы избиркома, говорит Максим Леонов, наблюдатель учла и пересела на другое место — не менее трех метров от входа на избирательный участок.

— Препятствовать проведению выборов она там не могла, — считает милиционер и добавляет, что в действиях наблюдателя за время дежурства ничего противоправного не было.

Пенсионерка Ирина Солянкина 9 августа пришла на участок № 43, чтобы проголосовать. Говорит, что Наталья Сайед — ее соседка по многоэтажке. Но сперва она ее не заметила, так как девушка сидела на стульчике в фойе спиной ко входной двери в общежитие. Наталья поинтересовалась у свидетельницы, обсуждала ли та с ней, за кого будет голосовать.

— Мы голосуем за одно, вы — за другое, поэтому мы с вами не общаемся, — заявила Ирина Солянкина.

Ранее председатель участковой комиссии Варвара Подоляк и секретарь Елена Жулего в один голос утверждали, что Наталья Сайед не только вела во время выборов видеосъемку, но и приставала к избирателям с расспросами о том, за кого они планируют отдать свои голоса. Это якобы послужило поводом для вызова милиции, вслед за которой приехали сотрудники ОМОНа и задержали наблюдателя.

Предполагалось, что после короткого перерыва будут изучены видеозаписи, приобщенные к делу. Однако судья объявила, что из-за противоречий в протоколе допроса и показаниях свидетелей дело отправляется на доработку в УВД Бобруского горисполкома. Решение было встречено аплодисментами и выкриками «Браво!».

Собравшиеся в зале пожелали молодой женщине выиграть процесс, если дело все же будет доработано, и пообещали ее дальше поддерживать.



