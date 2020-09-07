|
Журналистке «Зеленого портала» Анастасии Захаревич дали семь «суток»
07.09.2020 19:27 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Журналистке Анастасии Захаревич дали семь суток административного ареста. Об этом сообщает пресс-служба БАЖ.
Корреспондент «Зеленого портала» Анастасия Захаревич находится за решеткой
Незадолго до этого при освещении этой же акции были задержаны журналисты телеканала «Белсат» Максим Горченок и Алена Дубовик. Позже БАЖ сообщил, что журналистов телеканала отпустили из милиции.
Напомним, накануне, 4 сентября, в Октябрьский суд Минска
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Корреспондент «Зеленого портала» Анастасия Захаревич находится за решеткой с пятницы. Ее задержали 4 сентября, около 17.00, возле универсама «Центральный» во время...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)