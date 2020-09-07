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На «Площадь перемен» на Червякова сначала приехали артисты Купаловского, а потом ОМОН

08.09.2020 06:13 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На знаменитой «Площади перемен» на улице Червякова в Минске вечером 7 сентября опять было многолюдно — во дворе с концертом выступали артисты Купаловского театра. А в 22.00 сюда приехали и несколько микроавтобусов с правоохранителями в черной форме и штатском. Сообщается о двух задержанных.


Фото: Instagram / ploshcha_peramen

Как сообщают местные жители, около 22.00 большинство жильцов уже разошлись по домам, возле мурала оставались всего несколько человек. В этот момент во двор въехали микроавтобусы и уазики, из которых вышли сотрудники ОМОНа и люди в штатском. Двух человек задержали.

Напомним, двор между улицей Червякова и Сморговским трактом стал, пожалуй, самым известным в Минске. Здесь первым появился мурал с диджеями Владом Соколовским и Кириллом Галановым, табличка с надписью «Площадь Перемен», бело-красно-белый флаг, который развевается между двух домов, и множество лент, которые периодически срезают, но на следующий день они появляются на прежнем месте.

 
Теги: Минск
 
 
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Как сообщают местные жители, около 22.00 большинство жильцов уже разошлись по домам, возле мурала оставались всего несколько человек. В этот момент во двор въехали...
 
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