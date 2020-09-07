Мининформ вынес второе предупреждение Tut.by, теперь имеет формальные причины для блокировки

Министерство информации Беларуси 7 сентября вынесло письменное предупреждение порталу TUT.BY с формулировкой «за распространение недостоверной информации, которая может причинить вред государственным или общественным интересам».

25 августа 2020 года на сайте Finance.tut.by опубликована статья «Комитет госконтроля сможет выплатить крупные премии работникам, которые проявят себя в резонансных делах». В статье, как признает редакция, автором была допущена неумышленная ошибка, а именно неправильно указаны размеры премий, которыми руководство КГК и органов финансовых расследований смогут финансово поощрять работников. Ошибка возникла из-за того, что не учли изменения в постанолении Совмина.

«Мы ни в коем случае не хотели исказить информацию и «вызвать негативное восприятие обществом использования бюджетных средств, что может привести к снижению доверия граждан к государственным органам и, тем самым, нанести вред государственным интересам», как посчитали в Комитете государственного контроля. Приносим извинения за допущенную ошибку в первоначальной версии статьи. В материал оперативно внесены изменения, как только мы узнали о том, что неверно указали размеры премий, — сообщила редакция.

По Закону о СМИ выпуск средства массовой информации может быть приостановлен на срок до трех месяцев решением республиканского органа госуправления, если издание не устранит нарушения, послужившие основанием для вынесения письменного предупреждения, либо не доложит об этом в Мининформ. Срок исполнения, указанный в предупреждении, — 9 сентября.

Предыдущее предупреждение TUT.BY получил ровно месяц назад — 7 августа. В соответствии с Законом о СМИ, в случае вынесения владельцу сетевого издания двух и более письменных предупреждений в течение года доступ к сетевому изданию может быть ограничен. Решение об этом принимает Мининформ, пишет БАЖ.

Напомним, что во время предвыборной кампании и после выборов власти Беларуси усилили давление на независимые СМИ, ряд сайтов заблокированы, были задержаны и арестованы журналисты, некоторые из них пострадали во время разгона демонстраций.