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Объявлен сбор средств на поддержку независимых медиа и журналистов в Беларуси

08.09.2020 10:01 — Новости Общества | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 7 сентября. Организаторы благотворительной кампании BY_help объявили о начале сбора средств на поддержку независимых медиа и журналистов в Беларуси (MediaSOL).

"Свободные медиа и журналисты стали очередной целью репрессий белорусского режима. На Окрестина попадают репортеры, которых за их работу обвиняют в координации массовых беспорядков. Власти заблокировали десятки независимых сайтов и вменяют им в вину публикацию правды о пытках, избиениях и фальсификациях. В офисы издателей СМИ приходят финансовые проверки, а на их владельцев заводят уголовные дела. Рекламодатели боятся политических последствий и отзывают контракты. Комиссия по "инфобезопасности" лишила аккредитаций блестящих белорусских сотрудников иностранных СМИ. Дом печати и киоски отказывают в публикации и распространении независимых газет. Власти думают, что могут задушить свободу слова, пригрозив журналистам, запретив стримы или поставив СМИ в невыносимые финансовые условия. Но им это не удастся", — говорится в заявлении организаторов кампании.

Заниматься сбором средств на срочные нужды независимых СМИ будут организаторы рекордных сборов на оплату штрафов и компенсацию потерь пострадавшим от репрессий активистам и рабочим Андрей Стрижак, Алексей Лявончык, Александр Лапко, Надзея Нортон и Алесь Чернякович.

Партнером кампании выступает краудфандинговая платформа для журналистов Press Start.

MediaSOL собирает средства на защитные средства для журналистов, работающих на уличных акциях; стипендии и пособия журналистам, подвергнувшимся репрессиям за работу в независимых медиа (штатным, фрилансерам, а также другим медиаработникам), оплату временного переезда для тех, чьей жизни и/или здоровью угрожают за их журналистскую работу; легальные способы поддержки бизнес-устойчивости независимых изданий, несущих потери из-за репрессий.

Кампания подчеркивает, что оплата штрафов и медпомощи пострадавшим, в том числе журналистам, по-прежнему проводится инициативой BY_help, а бывшие сотрудники госмедиа могут обратиться за помощью в фонд солидарности BySOL.


БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 7 сентября. Организаторы благотворительной кампании BY_help объявили о начале сбора средств на поддержку независимых медиа и журналистов в Беларуси (MediaSOL). ...
 
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