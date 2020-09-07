Новый председатель Мингорисполкома Кухарев назвал задачи, требующие первоочередного внимания столичных служб

Источник материала: БелаПАН

Минск, 7 сентября. Новый председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев 7 сентября на оперативном совещании обозначил ряд ключевых задач, требующих первоочередного внимания столичных служб, сообщила пресс-служба горисполкома.

По его словам, во главе угла строительной отрасли должны стоять вопросы освоения перспективных территорий, развитие городов-спутников, возведение жилья для многодетных и сокращение очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий.

"Принципиально иного подхода требует работа с инвесторами", — заявил Кухарев. Соответствующим службам дано поручение внести предложения об упрощении порядка и создании благоприятных условий для реализации инвестпроектов на территории города.

Касаясь сферы жилищно-коммунального хозяйства, Кухарев поручил "разработать четкий регламент работы по выполнению заявок горожан, поступающих в контакт-центр "115". Документ должен содержать конкретные сроки исполнения по каждой категории обращений. "Коммунальные службы должны оперативно реагировать на жалобы граждан и выполнять каждую заявку своевременно, а не с переносом сроков. Волокиты в решении проблем людей быть не должно", — отметил глава исполкома.

Одновременно Кухарев потребовал ускорить благоустройство Минской кольцевой дороги, приступить к озеленению прилегающих к ней территорий.

Что касается эпидемиологической ситуации, то "профилактические мероприятия должны соблюдаться всеми субъектами хозяйствования, расположенными на территории столицы". Ситуацию с обеспечением средствами индивидуальной защиты работников организаций и предприятий, включая медицинские учреждения, школы и детские сады, возьмут под постоянный контроль. Вместе с тем осенний сезон сельскохозяйственных ярмарок в Минске состоится. Их работу организуют в каждом районе города.

Особое внимание Кухарев обратил на проблему трудоустройства молодежи и возможность найти хорошую работу. "Нам необходимо сегодня отрегулировать все вопросы в этом направлении и оказать максимальное содействие в профессиональной ориентации и трудоустройстве молодых граждан в свободное от учебы время", — сказал председатель Мингорисполкома.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Новый председатель Мингорисполкома Кухарев назвал задачи, требующие первоочередного внимания столичных служб Минск, 7 сентября. Новый председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев 7 сентября на оперативном совещании обозначил ряд ключевых задач, требующих...

Марина Носова, БелаПАН.