Будет ли сегодня в Барановичах дождь? Прогноз погоды на 8 сентября

Днем преимущественно по северу страны пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах прогремят грозы, утром местами слабый туман, сообщает pogoda.by.

Ветер западный порывистый.

В Барановичах утром +10..+12 градусов, днем +16..+18, вечером +13..+15 °С. Осадков не ожидается.

По республике днем +15..+20 °С.

Атмосферное давление ночью не изменится, днем будет падать.

Самым прохладным в Барановичах этот день, 8 сентября, был в 1991 году: за окном было всего +1,4 °C (данные за 129 лет). Самым жарким был 2008 год: тогда воздух прогрелся до +27 °C.

Напомним, что у нас на сайте вы можете посмотреть погоду в Барановичах на ближайшие семь дней.