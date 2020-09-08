Белорусы требуют заранее предупреждать об отключении мобильного интернета

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 сен – Sputnik. Белорусы требуют заранее предупреждать об отключениях мобильного интернета, соответствующая петиция появилась на сайте "Удобный город".

"Настоящим обращением требуем обязать операторов мобильной связи рассылать предупреждения о "снижении пропускной способность мобильного интернета" (а, по сути, об его отключении) выполняемых "в соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов", - говорится в тексте обращения.

Авторы петиции требуют предупреждать о возможных проблемах с доступом в сеть заранее и сообщать о сроках их устранения. Это предлагают делать с помощью SMS-оповещения, поскольку при ограничения доступа в интернет, прочитать сообщения операторов, размещенные у них на сайтах, у абонентов уже нет возможности.

Также создатели обращения считают необходимым указывать название конкретных "уполномоченных государственных органов" , которые обязывают мобильных операторов отключать интернет . Это нужно, чтобы абоненты могли направлять в адрес органов, требующих ограничить оказание услуг по доступу в интернет, обращения по этому поводу.

В данный момент петиция не очень популярна, ее подписали лишь несколько человек. Сбор подписей будет длиться еще пять дней, после чего обращение будет направлено в министерство связи и информатизации Беларуси.

Напомним, проблемы с интернетом по всей Беларуси начались в день президентских выборов 9 августа. Тогда соединение с сетью отсутствовало на протяжении трех суток, что нанесло немалый урон не только обычным пользователям, но и предпринимателям. Отключение сети объяснили сбоями оборудования из-за увеличения иностранного трафика.

Позже проблемы с интернетом неоднократно повторялись, его отключали преимущественно во время массовый акций протеста . Мобильные операторы сообщили, что это делается "по распоряжению уполномоченных государственных органов".

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