ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Итальянские коньки, детские «пингвины» и стандарт КХЛ. В Гродно открывается крутая ледовая арена

08.09.2020 09:23 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В октябре в торгово-развлекательном комплексе «Triniti» откроют ледовую арену. Она соответствует стандарту Континентальной хоккейной лиги, что позволяет площадке принимать международные соревнования. В зоне катка оборудованы 4 отдельных раздевалки с душевыми. Помимо состязаний, здесь вечером в будние, а также в выходные дни, будут организовано массовое катание. Сейчас на арене идут последние приготовления перед открытием.


Как говорят в ТРК, другого такого объекта в стране нет — ближайший аналог в литовском «Акрополисе». Ледовый каток можно будет использовать для полноценных тренировок и соревнований. Вдоль арены на двух ярусах разместится фудкорт, откуда можно будет наблюдать за происходящим. Для просмотра матчей билеты не понадобятся.

— Мы закупили для проката итальянские коньки, детских «помощников-пингвинов», защитную амуницию, были сделаны четыре удобные раздевалки с душевыми. Стоимость билета будет доступной каждому. Кроме того, выпустим «приветственные» абонементы, которые предусматривают существенные скидки. Их можно будет купить в первые месяцы работы арены, — рассказал маркетолог ТРК «Triniti» Алеся Матвеенок.

Читайте также

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Она соответствует стандарту Континентальной хоккейной лиги, что позволяет площадке принимать международные соревнования. В зоне катка оборудованы 4 отдельных...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Бресте задержали еще одного подозреваемого в массовых беспорядках
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

07.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика