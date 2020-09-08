Итальянские коньки, детские «пингвины» и стандарт КХЛ. В Гродно открывается крутая ледовая арена

Источник материала: Tut.by

В октябре в торгово-развлекательном комплексе «Triniti» откроют ледовую арену. Она соответствует стандарту Континентальной хоккейной лиги, что позволяет площадке принимать международные соревнования. В зоне катка оборудованы 4 отдельных раздевалки с душевыми. Помимо состязаний, здесь вечером в будние, а также в выходные дни, будут организовано массовое катание. Сейчас на арене идут последние приготовления перед открытием.





Как говорят в ТРК, другого такого объекта в стране нет — ближайший аналог в литовском «Акрополисе». Ледовый каток можно будет использовать для полноценных тренировок и соревнований. Вдоль арены на двух ярусах разместится фудкорт, откуда можно будет наблюдать за происходящим. Для просмотра матчей билеты не понадобятся.

— Мы закупили для проката итальянские коньки, детских «помощников-пингвинов», защитную амуницию, были сделаны четыре удобные раздевалки с душевыми. Стоимость билета будет доступной каждому. Кроме того, выпустим «приветственные» абонементы, которые предусматривают существенные скидки. Их можно будет купить в первые месяцы работы арены, — рассказал маркетолог ТРК «Triniti» Алеся Матвеенок.