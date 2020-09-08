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В Бресте задержали еще одного подозреваемого в массовых беспорядках

08.09.2020 09:41 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Бресте по подозрению в участии в массовых беспорядках 10 августа задержали 22-летнего жителя Каменецкого района, сообщает МВД.


Фото: Скрин-шот видео

Мужчина 10 августа пришел на акцию протеста, где встретил бывшего сослуживца. Вместе они бросали камни в силовиков, пишет пресс-служба областной милиции.

Видео: УВД Брестского облисполкома

 
Теги: Брест
 
 
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По версии милиции, он бросал камни в силовиков.
 
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