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В Полоцке оштрафовали мужчину, который развернул БЧБ-флаг во время экскурсии
08.09.2020 09:41 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Полоцке осудили мужчину, который развернул БЧБ-флаг на экскурсии. Милиция расценила это как несанкционированный пикет. Мужчина получил штраф — 3 базовые величины (81 рубль),
— Жителя райцентра задержали 4 сентября во время бесплатной городской экскурсии. Его действия милиция расценила как пикет, проведенный с нарушением законодательства о массовых мероприятиях. Суд Полоцкого района и города Полоцка наложил на мужчину штраф в размере 3 базовых величин, — пояснила gorod214.by официальный представитель УВД облисполкома Ольга Шкуратова.
В Полоцке вечером в пятницу, 4 сентября, задержали двух мужчин. Это произошло сразу после окончания экскурсии в центре города. Задержанные были ее участниками.
Одного мужчину после установления личности из РОВД отпустили, а второго отправили в ИВС.
Экскурсовод Наталья
— Вдруг приехала милиция и задержала двух мужчин. Все происходило, как в боевике. Я подумала: что-то случилось на стройке рядом — и представить не могла, что милиция к нам. Говорили, что у одного мужчины был бело-красно-белый флаг на плечах. Но, на мой взгляд, ничего противозаконного никто не совершал.
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Одного мужчину после установления личности из РОВД отпустили, а второго отправили в ИВС.
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