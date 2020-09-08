В Полоцке оштрафовали мужчину, который развернул БЧБ-флаг во время экскурсии

Источник материала: Tut.by

В Полоцке осудили мужчину, который развернул БЧБ-флаг на экскурсии. Милиция расценила это как несанкционированный пикет. Мужчина получил штраф — 3 базовые величины (81 рубль), сообщает gorod214.bу.



Полоцк. Фото: Сергей Балай, TUT.BY

— Жителя райцентра задержали 4 сентября во время бесплатной городской экскурсии. Его действия милиция расценила как пикет, проведенный с нарушением законодательства о массовых мероприятиях. Суд Полоцкого района и города Полоцка наложил на мужчину штраф в размере 3 базовых величин, — пояснила gorod214.by официальный представитель УВД облисполкома Ольга Шкуратова.

В Полоцке вечером в пятницу, 4 сентября, задержали двух мужчин. Это произошло сразу после окончания экскурсии в центре города. Задержанные были ее участниками.

Одного мужчину после установления личности из РОВД отпустили, а второго отправили в ИВС.

Экскурсовод Наталья рассказала gorod214.by, что она проводила экскурсию о легендах Полоцка и Замковой горы:

— Вдруг приехала милиция и задержала двух мужчин. Все происходило, как в боевике. Я подумала: что-то случилось на стройке рядом — и представить не могла, что милиция к нам. Говорили, что у одного мужчины был бело-красно-белый флаг на плечах. Но, на мой взгляд, ничего противозаконного никто не совершал.