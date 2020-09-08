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К редактору TUT.BY пришли силовики. Утверждают, что есть санкция на обыск и уголовное дело

08.09.2020 09:59 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Утром 8 сентября в квартиру одного из редакторов TUT.BY, Галины Уласик, пытались попасть силовики. Позже связь с ней пропала.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Как сообщила коллегам Галина, с утра кто-то настойчиво стучал и звонил в дверь, но поскольку она никого не ждала, дверь не открыла. Соседи сообщили ей, что видели у подъезда трех мужчин в балаклавах.

Через полчаса в дверь вновь начали звонить. Галина и ее дочь успели сообщить, что в квартиру пытаются попасть силовики — у них есть санкция на обыск.

После связь с Галиной и ее дочерью Валерией пропала. По словам одной из подруг Валерии, силовики смогли попасть в квартиру, где женщинам сообщили о возбуждении уголовного дела

(Будет дополнено)

 
 
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Утром 8 сентября в квартиру одного из редакторов TUT.BY, Галины Уласик, пытались попасть силовики. Позже связь с ней пропала.
 
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