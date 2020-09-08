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Почтовые ящики Могилева заполнили листовками о «предательском» БЧБ-флаге. Спросили «Белую Русь» - зачем
08.09.2020 09:59 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Мы
Читатель Юрий из Могилева рассказал TUT.BY, что листовку о БЧБ-флаге обнаружил у себя в почтовом ящике. Его удивил не только тираж — 100 тыс. экземпляров, — но и сам текст.
— Я читал статью на TUT.BY
В последних двух абзацах говорится о том, что БЧБ-флаг не является национальным или историческим, а «вся его история — это предательство, заискивание перед кайзером/поляками/Гитлером/Штатами, разруха и нищета». Что «человек, берущий в руки такой флаг, должен понимать, что этим он предает героическую историю дедов, прадедов, своего народа».
Мы уже писали о том, что этот цитируемый абзац — полная копия из
На странице листовки есть символ и подпись общественной организации «Белая Русь». QR-код на второй странице ведет на
И если ранее председатель Кричевской районной организации «Белая Русь» Ирина Евдокименко в разговоре с журналистом TUT.BY от комментариев отказалась, то зампредседателя Могилевской областной организации Борис Зинкевич все же подтвердил, что в выходных данных все верно — листовки печатала их организация.
— Там все написано правильно. Что там неправильно? Мы хотели показать, что у этого [бело-красно-белого] флага есть исторические корни, с чем он сопряжен, кто его носил и кто им гордился — вот и всё. А то носят эти флаги и не знают, кто носил их еще. Мы спрашивали у многих, останавливали их на улице: «Вы знаете историю этого флага?». — «Нет, не знаю. Мне сказали — я несу». Под ним убили тысячи людей, Хатынь сожгли под ним — этого разве мало? Так и напишите в своей газете [судя по всему, имеется в виду портал TUT.BY, раз уж Борис Зинкевич общается именно с нашим журналистом] - что эта листовка говорит о том, что нужно правильно ставить патриотическое воспитание, чтобы не было у людей глупых вопросов. Нужно хорошо знать свою историю, а она многосторонняя. Многих из старшего поколения обижает, когда они видят, как несут этот флаг, особенно дети.
На вопрос, кто и как распространяет эти листовки, Борис Зинкевич ответил, что «нормальные люди — руками и ногами». Деталей он не знает — в отпуске, — разговаривать дальше не стал.
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Почтовые ящики Могилева заполнили листовками о «предательском» БЧБ-флаге. Спросили «Белую Русь» - зачем
«Так и напишите в своей газете, что эта листовка говорит о том, что нужно правильно ставить патриотическое воспитание, чтобы не было у людей глупых вопросов».
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