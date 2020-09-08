Почтовые ящики Могилева заполнили листовками о «предательском» БЧБ-флаге. Спросили «Белую Русь» - зачем

Источник материала: Tut.by

Мы уже рассказывали , как в Кричеве на двери магазина появилась листовка о том, что бело-красно-белый флаг не является национальным или историческим, а «символизирует предательство». Потом такие листовки стали массово разбрасывать по почтовым ящикам могилевских многоэтажек. Такой трактовкой истории Беларуси возмутились читатели TUT.BY в Кричеве, а теперь и в Могилеве. Мы убедились, что листовку распространяет именно областная организация «Белой Руси» — вот зачем.



Фото читателя TUT.BY

Читатель Юрий из Могилева рассказал TUT.BY, что листовку о БЧБ-флаге обнаружил у себя в почтовом ящике. Его удивил не только тираж — 100 тыс. экземпляров, — но и сам текст.

— Я читал статью на TUT.BY про историю создания флага . Я не сторонник нынешнего президента, но ничего не имею против красно-зеленого и БЧБ-флагов. Уверен, что вот так преподносить информацию и настраивать людей против друг друга, как в последних двух абзацах листовки, — это как-то неправильно. С таким тиражом можно почти весь город охватить, — говорит Юрий.

В последних двух абзацах говорится о том, что БЧБ-флаг не является национальным или историческим, а «вся его история — это предательство, заискивание перед кайзером/поляками/Гитлером/Штатами, разруха и нищета». Что «человек, берущий в руки такой флаг, должен понимать, что этим он предает героическую историю дедов, прадедов, своего народа».

Мы уже писали о том, что этот цитируемый абзац — полная копия из материала белорусского информационно-аналитического портала «Телескоп». Руководит «Телескопом» 71-летний Лев Криштапович, который в 2008—2014 годах был замдиректора информационно-аналитического центра при Администрации президента Беларуси. Криштапович также — один из четырех сопредседателей гражданской инициативы «Союз», которую создали в 2018-м с целью «способствования властям Беларуси и России в строительстве Союзного государства». Криштапович — автор книг «Беларусь как русская святыня», «Беларусь и Россия: историософское и цивилизационное единство».

На странице листовки есть символ и подпись общественной организации «Белая Русь». QR-код на второй странице ведет на телеграм-канал RM , описание которого ничего не объясняет. Опубликованные в ленте материалы — исключительно репосты из госСМИ в поддержку Александра Лукашенко.

И если ранее председатель Кричевской районной организации «Белая Русь» Ирина Евдокименко в разговоре с журналистом TUT.BY от комментариев отказалась, то зампредседателя Могилевской областной организации Борис Зинкевич все же подтвердил, что в выходных данных все верно — листовки печатала их организация.



Борис Зинкевич. Фото: belayarus.by

— Там все написано правильно. Что там неправильно? Мы хотели показать, что у этого [бело-красно-белого] флага есть исторические корни, с чем он сопряжен, кто его носил и кто им гордился — вот и всё. А то носят эти флаги и не знают, кто носил их еще. Мы спрашивали у многих, останавливали их на улице: «Вы знаете историю этого флага?». — «Нет, не знаю. Мне сказали — я несу». Под ним убили тысячи людей, Хатынь сожгли под ним — этого разве мало? Так и напишите в своей газете [судя по всему, имеется в виду портал TUT.BY, раз уж Борис Зинкевич общается именно с нашим журналистом] - что эта листовка говорит о том, что нужно правильно ставить патриотическое воспитание, чтобы не было у людей глупых вопросов. Нужно хорошо знать свою историю, а она многосторонняя. Многих из старшего поколения обижает, когда они видят, как несут этот флаг, особенно дети.

На вопрос, кто и как распространяет эти листовки, Борис Зинкевич ответил, что «нормальные люди — руками и ногами». Деталей он не знает — в отпуске, — разговаривать дальше не стал.

Вот тут можно почитать большой материал TUT.BY про бело-красно-белый флаг и его значение в истории Беларуси.