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В Барановичах милиционер застрелил собаку, которая покусала двух девочек
08.09.2020 09:59 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
6 сентября в Северном микрорайоне Барановичей милиционер застрелил собаку, которая набросилась на двух школьниц, сообщает газета
Две девочки — 7 и 8 лет — гуляли во дворе одного из многоэтажных домов. Там же без поводка и намордника ходила собака, которая внезапно напала на детей. Пес кусал девочек за руки и ноги.
Свидетелем ситуации стал милиционер. Он подбежал к девочкам и из табельного оружия застрелил собаку.
Известно, что в происшествии пострадали обе школьницы. С укушенными ранами лица, рук и ног девочек доставили в больницу. После осмотра врачами и оказания необходимой медицинской помощи школьниц отпустили домой.
По факту происшествия проводится проверка.
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С укушенными ранами лица, рук и ног девочек доставили в больницу.
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