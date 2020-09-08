В Барановичах милиционер застрелил собаку, которая покусала двух девочек

Источник материала: Tut.by

6 сентября в Северном микрорайоне Барановичей милиционер застрелил собаку, которая набросилась на двух школьниц, сообщает газета «Наш край» .



Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Iнфа-Кур'ер

Две девочки — 7 и 8 лет — гуляли во дворе одного из многоэтажных домов. Там же без поводка и намордника ходила собака, которая внезапно напала на детей. Пес кусал девочек за руки и ноги.

Свидетелем ситуации стал милиционер. Он подбежал к девочкам и из табельного оружия застрелил собаку.

Известно, что в происшествии пострадали обе школьницы. С укушенными ранами лица, рук и ног девочек доставили в больницу. После осмотра врачами и оказания необходимой медицинской помощи школьниц отпустили домой.

По факту происшествия проводится проверка.