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Директор РЦОП по фристайлу Вадим Кривошеев уволен по инициативе Минспорта
08.09.2020 10:53 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 сен – Sputnik. Вадим Кривошеев в понедельник лишился должности директора РЦОП по фристайлу по инициативе нанимателя, подтвердили Sputnik в приемной республиканского центра олимпийской подготовки.
© Sputnik / Виктор Толочко
Как уточнили сотрудники центра, Кривошеев был уволен по 259-й статье Трудового кодекса. В соответствии с ней, договор может быть расторгнут досрочно до истечения срока даже в случае отсутствия вины руководителя или по причине его бездействия.
В настоящий момент РЦОП руководит заместитель директора по основной деятельности Светлана Попова.
Отметим, что накануне свое недовольство действиями властей выражали известные фристайлисты Александра Романовская и Дмитрий Дащинский, а также тренер сборной Николай Козеко.
До этого также должностей лишились ректор БГУКИ
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Ранее ряд спортсменов сборной по фристайлу высказали свое недовольство по поводу жестких действий силовиков против митингующих на акциях протеста.
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