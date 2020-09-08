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Директор РЦОП по фристайлу Вадим Кривошеев уволен по инициативе Минспорта

08.09.2020 10:53 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 сен – Sputnik. Вадим Кривошеев в понедельник лишился должности директора РЦОП по фристайлу по инициативе нанимателя, подтвердили Sputnik в приемной республиканского центра олимпийской подготовки.

© Sputnik / Виктор Толочко
Минздрав уволил директора РНПЦ "Кардиология" Александра Мрочека

Как уточнили сотрудники центра, Кривошеев был уволен по 259-й статье Трудового кодекса. В соответствии с ней, договор может быть расторгнут досрочно до истечения срока даже в случае отсутствия вины руководителя или по причине его бездействия.

В настоящий момент РЦОП руководит заместитель директора по основной деятельности Светлана Попова.

Отметим, что накануне свое недовольство действиями властей выражали известные фристайлисты Александра Романовская и Дмитрий Дащинский, а также тренер сборной Николай Козеко.

До этого также должностей лишились ректор БГУКИ Алина Корбут, директор Национального академического театра им. Я. Купалы Павел Латушко и директор РНПЦ "Кардиология" Александр Мрочек. Двое последних открыто высказывались против насилия силовиков на акциях протеста, проходивших сразу после выборов президента Беларуси.

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Теги: Минск
 
 
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Ранее ряд спортсменов сборной по фристайлу высказали свое недовольство по поводу жестких действий силовиков против митингующих на акциях протеста.
 
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