Не только на бумаге, но и одежде, машине и даже затылке. Лучшие плакаты с митингов в Витебске

Источник материала: Tut.by

Почти месяц, с 12 августа, в Витебске проходят мирные акции протеста. На митинги, марши и демонстрации многие горожане приносят креативные плакаты. Причем лозунги пишут не всегда на бумаге - это может быть майка, платье, машина и даже… затылок. Плакаты в Витебске носят не только люди, но даже одна умная собака. Собрали лучшие из них.



Марш солидарности 6 сентября, когда в центре Витебска впервые произошли жесткие стыки милиции и демонстрантов. Девушка-медик в белом халате несет плакат «Вас будут лечить… эти специалисты!» с фотографиями омоновцев. Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY



Бело-красно-белое платье-плакат на марше 6 сентября. На мирные акции протеста многие девушки надевают одежду в цветах национального флага. На плакате написано: «Кто мы сегодня? Проститутки, овцы, наркоманы, чешские кукловоды, „адшчэпенцы“, крысы, нежелательные элементы, польская разведка, провокаторы, уголовники, народец». Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY



Автопробег 5 сентября на Московском проспекте. С самого начала мирных протестов по Витебску ездит бус-плакат под БЧБ-флагом, который горожане назвали «жывемабіль». Его дважды забирала ГАИ, однако водитель Андрей Кулаков снова появился на своей протестной машине на автопробеге. 5 сентября «микрик» конфисковали в третий раз. Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY



Женский марш солидарности 30 августа, к которому присоединились и мужчины. Акция прошла в 66-й день рождения Александра Лукашенко. Некоторая атрибутика на марше была связана с этой датой. Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY



Марш 30 августа. Витеблянка пришла на него в своем венчальном наряде, который хранит пять лет. На ее плакате нарисована тыква. В старину был обычай: раз девушка вынесла тыкву жениху, который к ней сватался, — это отказ. Фото: Татьяна Матвеева, TUT.BY



Плакат с марша солидарности 30 августа. Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY



Марш солидарности 23 августа. Возле ТРЦ «Марко-сити», который горожане называют «пирамида», собрались демонстранты. Двое мужчин держат плакат с надписями на русском и английском «Лжец liar». Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY



Девушка на марше солидарности 23 августа. Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY



В марше 23 августа участвовали артисты витебского Коласовского театра, которые ранее выразили поддержку коллегам из столичного Купаловского театра. Девушка несет плакат со словами Янки Купалы. Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY



В Витебске 21 августа состоялась «музыкальная прогулка» — по городу под ритм барабанов прошли около 200 человек. На плакате «Слово пацана» — фотография губернатора Николая Шерстнева, который поднимает гирю (глава области известен своей любовью к силовым видам спорта). Этим плакатом молодежь хочет сказать, что губернатор должен держать свое слово — 17 августа он пообещал, что на мирных протестах в Витебске милиция не будет задерживать людей. Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY



Плакат на марше под барабаны 21 августа. Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY



Марш под барабаны 21 августа прошел с разной символикой — там были и красно-зеленые, и бело-красно-белые флаги. Он отличался также множеством креативных плакатов. Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY



21 августа, улица Суворова, горожане собираются на марш под барабаны возле кафе «Бисквит». Художник Кирилл Демчев держит плакат «Марк Шагал и ты шагай». Кирилл был в числе задержанных после выборов горожан, которые потом попали в ИВС. Фото: Татьяна Матвеева, TUT.BY



20 августа в Летнем амфитеатре прошел митинг в поддержку Александра Лукашенко. Там было много плакатов «За батьку!». Но главной «фишкой» вечера стали все же не плакаты и даже не речи, которые произносили в течение часа перед 6-тысячным залом. Больше всего горожанам запомнился воздушный шар с государственным флагом, который организаторы запустили перед главной сценой «Славянского базара». Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY



Выпускники СШ № 45 в Витебске 20 августа принесли к ее забору свои медали, грамоты и плакаты. Вечером 9 августа, после закрытия избирательных участков, сюда приехал ОМОН — и жестко разогнал горожан, которые хотели узнать итоги голосования на участках в этой школе. Фото: телеграм-канал «Солидарность»



19 августа на площади Победы прошла мирная акция «Учителя с народом». Горожане поделились мнением о том, что происходит в стране после выборов. Любимицей публики стала Мика — золотой ретривер с БЧБ-лентой на шее и плакатом «Я хоть и собака, но умею считать лучше, чем ЦИК». Мика может долго идти на марше и нести плакат, а когда устает, отдает его своей хозяйке. Фото: телеграм-канал «Солидарность»



Пожилой мужчина на акции протеста на площади Победы 18 августа. Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY



18 августа горожане, не согласные с итогами президентских выборов, собрались на площади Победы. Затем они пошли к телезаводу «Витязь» и призвали его работников к забастовке. Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY



Примерно полтысячи витеблян собрались вечером 17 августа возле облисполкома. Люди более 4 часов ожидали, пока идут переговоры представителей горожан с губернатором Николем Шерстневым. Глава области пообещал, что в Витебске не будут разгонять мирные шествия и привлекут к ответственности силовиков, избивавших людей после выборов. Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY



17 августа, площадь перед облисполкомом. Люди ждут, чем закончатся переговоры с губернатором. Молодой мужчина выстриг на затылке «Уходи». Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY



«Марш свободы» 16 августа в Витебске стал самым многочисленным протестом за весь месяц после выборов. Он собрал, по разным данным, от 7 до 10 тысяч человек. Фурор на этом марше произвели байкеры. Один из них надел майку с надписью #отсидел. С 12 августа в Витебске, как и по всей стране, отпускали из ИВС людей, задержанных на улицах и площадях после выборов. Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY



В Витебске 15 августа прошла массовая мирная демонстрация горожан, несогласных с итогами президентских выборов и призывающих остановить жестокость со стороны силовиков. Одна из участниц акции на площади Победы. Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY



Перформанс витебских художников возле Художественного музея на улице Ленина 14 августа.

Одна из художниц, Анастасия Ганчарова, держит бело-красно-белую ткань, похожую на кусок окровавленной майки или рубашки. Намек на одежду жертв разгонов мирных акций, которые с 9 августа учиняли силовики в разных городах страны. Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY



К мирной акции протеста 14 августа присоединились работники Витебского отделения БЖД. Молодой мужчина держит плакат с статьями из Конституции и стихотворением: «Стучат колеса поезда, и я плачу налоги. Я не хочу спонсировать насилие над народом. Стучат колеса поезда, а на душе — тревога. Мы все — против насилия. Железная дорога». Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY



Возле областной клинической больницы в Витебске вечером 13 августа собралось более 320 медиков из разных медучреждений города. Они стали в цепь солидарности, чтобы остановить насилие в стране после президентских выборов. Акция стала первым массовым мирным протестом в Витебске. Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY