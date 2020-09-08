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Вчера вечером во «дворе перемен» задержали двух местных жителей. Узнали, где они сейчас

08.09.2020 10:59 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вечером в понедельник на «Площадь Перемен» на Червякова приходили актеры Купаловского театра, во дворе был традиционный соседский вечер. Когда люди стали расходиться, приехали несколько микроавтобусов с людьми в черной форме и штатском. Двоих жителей, Егора и Василия, задержали. Сейчас они в Центральном РУВД, рассказали их близкие.


Близкие и соседи пришли к Центральному РУВД, чтобы поддержать задержанных на Сморговском тракте

Задержанные — жители дома по Сморговскому тракту, 1. Это Егор и Василий, оба — айтишники. По информации их близких, мужчины всю ночь провели в Центральном РУВД, там они и сейчас.

— К нам во двор приезжали артисты Купаловского театра, — рассказывает Екатерина, жена Егора. — Выступление закончилось около 22.00, я замерзла и ушла домой. Егор сказал, что останется во дворе — поможет убрать аппаратуру. Потом написал, что его задержали во дворе, потом — что привезли в Центральное РУВД.


Егор

Жители двора рассказывают, что на Червякова приехали микроавтобус и легковое авто, Оттуда вышли люди в черной форме и в штатском.

— Парни никакого сопротивления не оказывали — это видно на видео, их задерживали пять — шесть человек. Их посадили в машину и увезли, — рассказывает Екатерина.


Василий

Надежда, жена задержанного Василия, вместе с соседями сейчас находится у Центрального РУВД. Пока неизвестно, что инкриминируют жителям двора и почему они находятся не на свободе.

— Это беспредел, что людей вот так могут задержать в собственном дворе, — говорит Надежда.

 
 
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Вечером в понедельник на «Площадь Перемен» на Червякова приходили актеры Купаловского театра, во дворе был традиционный соседский вечер. Когда люди стали...
 
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