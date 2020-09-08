ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Задержание Колесниковой, силовики у редактора TUT.BY, приезд Симоньян. Главные события дня

08.09.2020 10:59 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Сегодня стало известно о том, что два члена Координационного совета покинули Беларусь, а Мария Колесникова была задержана на границе с Беларусью. В Минск приехала Маргарита Симоньян — главный редактор RT — вероятно, ради интервью с Александром Лукашенко. Силовики пришли домой к одному из редакторов TUT.BY с санкцией на обыск, кроме того, с самого утра нам сообщают об активных действиях по снятию БЧБ-флагов у минчан. Все главные события дня — в нашем онлайне.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня стало известно о том, что два члена Координационного совета покинули Беларусь, а Мария Молесникова была задержана на границе с Беларусью. Также в Минск...
 
Новости дня
Новости общества
 
Директор РЦОП по фристайлу Вадим Кривошеев уволен по инициативе Минспорта
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

07.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика