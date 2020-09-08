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Задержание Колесниковой, силовики у редактора TUT.BY, приезд Симоньян. Главные события дня
08.09.2020 10:59 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сегодня стало известно о том, что два члена Координационного совета покинули Беларусь, а Мария Колесникова была задержана на границе с Беларусью. В Минск приехала Маргарита Симоньян — главный редактор RT — вероятно, ради интервью с Александром Лукашенко. Силовики пришли домой к одному из редакторов TUT.BY с санкцией на обыск, кроме того, с самого утра нам сообщают об активных действиях по снятию БЧБ-флагов у минчан. Все главные события дня — в нашем онлайне.
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Сегодня стало известно о том, что два члена Координационного совета покинули Беларусь, а Мария Молесникова была задержана на границе с Беларусью. Также в Минск...
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