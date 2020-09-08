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Выходной 31 декабря в России может стать постоянным с 2021 года

08.09.2020 11:45 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 сен – Sputnik. Выходной день 31 декабря в России может стать постоянным с 2021 года, об этом сообщил первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.

Ранее Минтруда РФ подготовило проекта постановления правительства о переносе выходных дней в следующем году. В нем говорится о том, что 31 декабря будет выходным, новогодние каникулы планируется устроить с 1 по 10 января, выходные 2 и 3 января предлагают перенести на 31 декабря и 5 января.

© Sputnik / Виктор Толочко
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"Я думаю, что предложение сделать 31 декабря в будущем году выходным - это элегантный ответ правительства на массу вопросов, которые поступают к нему по этому поводу", - сообщил Рязанский.

По его словам, по поводу объявления 31 декабря выходным днем возможны изменения в законодательстве или постановления правительства России. Рязанский уточнил, что основной вопрос, касающейся объявления выходного в этот день, связан с тем, что в это время закрывается финансовая отчетность.

"В то же время выходить 31 декабря на 2-3 часа на работу не совсем логично", - заметил сенатор.

Ранее в Госдуму РФ уже поступали законопроекты об объявлении 31 декабря выходным.

Предлагали сделать 31 декабря выходным днем и в Беларуси - граждане даже создали по этому поводу петицию, которую подписали более 15 тысяч человек. Сергей Румас, на тот момент премьер-министр республики, пообещал подумать над этим вопросом.

 
Теги: Минск
 
 
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Проблему сенатор видит только в том, что в этот день в стране обычно закрывается финансовая отчетность за год.
 
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