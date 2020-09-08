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В Минске горел детский аттракцион, подозревают поджог
08.09.2020 12:03 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На улице Ландера горел пластмассовый детский аттракцион. Об этом
Возгорание произошло 7 сентября, в 14.56, о пожаре сообщили в МЧС. Загорелся пластмассовый детский аттракцион на площади 0,4 «квадрата», он поврежден.
Предполагаемая причина пожара — поджог.
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Загорелся пластмассовый детский аттракцион на площади 0,4 «квадрата», он поврежден. Предполагаемая причина пожара - поджог.
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