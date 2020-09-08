В Минске горел детский аттракцион, подозревают поджог

Источник материала: Tut.by

На улице Ландера горел пластмассовый детский аттракцион. Об этом сообщает МЧС Минска.

Возгорание произошло 7 сентября, в 14.56, о пожаре сообщили в МЧС. Загорелся пластмассовый детский аттракцион на площади 0,4 «квадрата», он поврежден.

Предполагаемая причина пожара — поджог.