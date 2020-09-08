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В Гродно суд вынес приговор отцу, ударившему 5-месячную девочку так, что она позже умерла

08.09.2020 13:05 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В январе нынешнего года в Гродненской области в больнице после побоев отца умерла пятимесячная девочка. Сегодня суд вынес приговор за это страшное преступление: 17 лет лишения свободы в колонии усиленного режима.


Фото: pixabay.com

В больницу города Свислочь 17 января 2020 года в состоянии клинической смерти с травмой левой почки была доставлена пятимесячная девочка. После оказания экстренной помощи ребенок был переведен в гродненскую больницу, где спустя месяц умер.

Выяснилось, что утром 17 января 42-летний отец остался дома с дочерьми, его 33-летняя жена ушла на прием к врачу. Младшая пятимесячная дочь в кроватке плакала. Мужчину это раздражало, и он кулаком ударил девочку в бок. Как после установили эксперты, «причинив тем самым телесные повреждения, которые находятся в причинной связи с ее смертью».

Обвиняемый даже не предпринимал попыток оказать дочери медицинскую помощь. Ребенок был госпитализирован по инициативе матери только после проявления признаков травмирования и ухудшения состояния здоровья.

В ходе расследования отец выдумал версию о несчастном случае. Якобы, находясь дома с ребенком и держа девочку на руках, он споткнулся и упал вместе с ней на порог, разделяющий комнаты. Но эксперты опровергли этот вариант.

Мужчина признан виновным в убийстве заведомо малолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии (ч. 2 ст. 139 УК).

 
 
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Пятимесячная дочь в кроватке плакала. Мужчину это раздражало, и он кулаком ударил девочку в бок. Как после установили эксперты, «причинив тем самым телесные...
 
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