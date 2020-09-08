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«Мария всегда повторяла: что бы ни случилось, я буду в Беларуси». Отец Колесниковой прокомментировал слова Лукашенко

08.09.2020 14:37 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко во время интервью российским журналистам заявил, что Мария Колесникова «хотела бежать к сестре в Украину». Однако отец Марии это опровергает. «Мария всегда повторяла: „Папа, что бы ни случилось, я буду в Беларуси“, — рассказал TUT.BY Александр Колесников. — Она ничего не говорила мне о том, что планирует уехать в Украину. И вчера я оставил заявление в милиции о ее исчезновении».


Мария Колесникова. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

По словам Александра Колесникова, связи с дочерью у него до сих пор нет. Всю информацию о ней он сейчас узнает из интернета. Правоохранительные органы, куда он вчера обратился с заявлением по факту исчезновения Марии, отцу ничего не сообщают.

— Мария всегда повторяла: «Папа, что бы ни случилось, я буду в Беларуси», — говорит собеседник. — Это была ее принципиальная позиция.

Юрист Максим Знак, коллега Марии по Координационному совету, также заявлял, что Колесникова, несмотря на угрозы и риск репрессий, настаивала, что не собирается покидать Беларусь, даже после того, как Ольга Ковалькова заявила, что ее принудительно вывезли из страны в Польшу.

По последним данным, Мария Колесникова во время вывоза в Украину порвала свой паспорт, что сделало невозможным ее въезд в иностранное государство. После этого пограничники задержали ее.

— Маша вернула их в правовое поле, и сейчас надо будет обосновывать задержание, — написал Максим Знак. — Скажите, какое преступление или хотя бы правонарушение совершает гражданин Республики Беларусь, который прошел таможенный и паспортный контроль и которого «выкидывают» из машины, когда водитель не подчиняется требованиям патруля? Вообще, что нарушает этот человек? Судя по всему, Машу должны выпустить в ближайшее время — ведь вчера ее, получается, не задерживали, а сейчас оснований для задержания нет. Браво, Маша, это лучший перформанс и просто гениальное возвращение в юридическую плоскость.

 
 
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«Она ничего не говорила мне о том, что планирует уехать в Украину. И вчера я оставил заявление в милиции о ее исчезновении», - заявил Александр Колесников.
 
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