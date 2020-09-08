МВД - о 12-летнем подростке, который нарисовал «3%» на асфальте и попал в милицию

Источник материала: Tut.by

12-летнего Ярослава увезли в милицию в воскресенье с другими участниками марша сторонников перемен. Он оставил на асфальте на проспекте Победителей надпись «3%». Из Центрального РУВД подростка отпустили в тот же вечер. Сегодня в официальном телеграм-канале пресс-секретаря МВД Беларуси Ольги Чемодановой появился комментарий по этой ситуации.



Фото: onliner.by

Мама Ярослава сообщала, что на подростка составили протокол.

— В нем отражены только действия: выехал из дома, как добрался, как оказался на этом месте. Дальнейшие действия — баллоном с краской написал на дороге. Как я понимаю, это у них уже считается правонарушением, то есть хулиганством, — вспоминала мама подростка. Также в РУВД просмотрели фото и видео на телефоне Ярослава и изъяли его «на экспертизу», которая будет проходить до 10 дней. В смартфоне были видео с других акций, где побывал подросток.

МВД сообщает, что на проспекте Победителей во время несанкционированного массового мероприятия сотрудники милиции задержали подростка, который наносил краской протестные надписи на асфальте.

Мальчика доставили в Центральное РУВД. Он пояснил, что планировал принять участие в марше со своим отцом, которого ожидал в торговом центре. Однако у последнего изменились планы, и на встречу с сыном он не приехал. Поэтому, увидев толпу, мальчик самостоятельно присоединился к протестующим. А когда нашел баллончик с краской, по примеру некоторых взрослых стал писать на асфальте слова, смысл которых ему не совсем понятен.

Подростка передали матери, сообщает милиция. Сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних проводят проверку.

«Ни о каком составлении протокола на несовершеннолетнего, как сообщают некоторые источники, речь идти не может. Равно как и о постановке на учет. Такого понятия давно уже не существует. На современном этапе с подростками, которые в этом нуждаются, проводится индивидуально-профилактическая работа. Решение об этом принимается комиссией по делам несовершеннолетних».

В МВД опубликовали видео — виден опрос подростка, его мамы, также есть комментарии завуча школы № 209 и инспектора ИДН Московского РУВД.

Мама в видео рассказала, что информацию об акциях ребенок черпает в телеграм-каналах.

— Тяжело осознавать, наверное, что манипулирует интернет вашим ребенком? — спрашивает, вероятно, оперативник.

— Отчасти да. Очень жаль, что слово родителей отходит на задний план.

Высказалась критически о телеграм-каналах и замдиректора школы № 209 Ольга Швед. Завуч рассказала, что Ярослав — активный участник школьных мероприятий.

— Мальчика воспитывает мама. В последнее время воздействие телеграм-каналов привело к сложившейся ситуации.

Начальник инспекции по делам несовершеннолетних Московского РУВД Минска Сергей Малежик сказал вот что:

— Произошедшие события с Ярославом связаны в первую очередь с его незанятостью. Ярославу предложили посещать секцию по плаванию — он согласился.

В МВД добавляют, что телефон у подростка действительно изъяли и «в рамках проверки» направили на экспертизу.

«Предварительное изучение видеоконтента гаджета позволяет сделать вывод, что парень и ранее посещал несанкционированные массовые мероприятия».

В милиции напоминают, что обязанность по воспитанию детей и осуществлению надзора за ними возлагается на родителей.

«Поэтому, особенно в нынешней ситуации, родителям следует обращать внимание, где проводят свободное время их дети, обязательно объяснять им последствия участия в несанкционированных массовых мероприятиях».