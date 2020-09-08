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МВД - о 12-летнем подростке, который нарисовал «3%» на асфальте и попал в милицию
08.09.2020 14:37 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
12-летнего Ярослава
Мама Ярослава сообщала, что на подростка составили протокол.
— В нем отражены только действия: выехал из дома, как добрался, как оказался на этом месте. Дальнейшие действия — баллоном с краской написал на дороге. Как я понимаю, это у них уже считается правонарушением, то есть хулиганством, — вспоминала мама подростка. Также в РУВД просмотрели фото и видео на телефоне Ярослава и изъяли его «на экспертизу», которая будет проходить до 10 дней. В смартфоне были видео с других акций, где побывал подросток.
МВД сообщает, что на проспекте Победителей во время несанкционированного массового мероприятия сотрудники милиции задержали подростка, который наносил краской протестные надписи на асфальте.
Мальчика доставили в Центральное РУВД. Он пояснил, что планировал принять участие в марше со своим отцом, которого ожидал в торговом центре. Однако у последнего изменились планы, и на встречу с сыном он не приехал. Поэтому, увидев толпу, мальчик самостоятельно присоединился к протестующим. А когда нашел баллончик с краской, по примеру некоторых взрослых стал писать на асфальте слова, смысл которых ему не совсем понятен.
Подростка передали матери, сообщает милиция. Сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних проводят проверку.
«Ни о каком составлении протокола на несовершеннолетнего, как сообщают некоторые источники, речь идти не может. Равно как и о постановке на учет. Такого понятия давно уже не существует. На современном этапе с подростками, которые в этом нуждаются, проводится индивидуально-профилактическая работа. Решение об этом принимается комиссией по делам несовершеннолетних».
В МВД опубликовали видео — виден опрос подростка, его мамы, также есть комментарии завуча школы № 209 и инспектора ИДН Московского РУВД.
Мама в видео рассказала, что информацию об акциях ребенок черпает в телеграм-каналах.
— Тяжело осознавать, наверное, что манипулирует интернет вашим ребенком? — спрашивает, вероятно, оперативник.
— Отчасти да. Очень жаль, что слово родителей отходит на задний план.
Высказалась критически о телеграм-каналах и замдиректора школы № 209 Ольга Швед. Завуч рассказала, что Ярослав — активный участник школьных мероприятий.
— Мальчика воспитывает мама. В последнее время воздействие телеграм-каналов привело к сложившейся ситуации.
Начальник инспекции по делам несовершеннолетних Московского РУВД Минска Сергей Малежик сказал вот что:
— Произошедшие события с Ярославом связаны в первую очередь с его незанятостью. Ярославу предложили посещать секцию по плаванию — он согласился.
В МВД добавляют, что телефон у подростка действительно изъяли и «в рамках проверки» направили на экспертизу.
«Предварительное изучение видеоконтента гаджета позволяет сделать вывод, что парень и ранее посещал несанкционированные массовые мероприятия».
В милиции напоминают, что обязанность по воспитанию детей и осуществлению надзора за ними возлагается на родителей.
«Поэтому, особенно в нынешней ситуации, родителям следует обращать внимание, где проводят свободное время их дети, обязательно объяснять им последствия участия в несанкционированных массовых мероприятиях».
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12-летнего Ярослава увезли в милицию в воскресенье с другими участниками марша сторонников перемен. Он оставил на асфальте на проспекте Победителей надпись «3%». Из...
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