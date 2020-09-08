«Спросили, зачем я его повесила». Жители Новой Боровой получают повестки за флаги на балконе

Источник материала: Tut.by

Жительница Новой Боровой Ксения Цыганок сегодня утром получила повестку. Ее приглашают в Минское РУВД, в милиции считают, что вид из ее балкона попадает под статью КоАП за нарушение правил благоустройства. Причина — бело-красно-белый флаг. Такие же повестки получили и другие жители Новой Боровой.





Ксения Цыганок живет в доме по улице Леонардо да Винчи, 2. 8 сентября утром она отвела ребенка в детский сад, вернулась домой и увидела двух милиционеров у двери своей квартиры. По просьбе Ксении они представились, показали документы и спросили, висит ли у нее флаг на балконе.

— Я ответила, что висит, его повесила я. Я этого не скрывала. Дальше была невнятная попытка спросить, понимаю ли я, что вешать этот флаг на балконе нельзя, а еще зачем я это сделала. Я ответила, что не понимаю, почему этот флаг нельзя повесить у себя на балконе, он мне нравится.

Ксении пытались вручить повестку, в которой сказано об административном деле по ч.2 ст. 21.14 КоАП (Нарушение правил благоустройства и содержания населенных пунктов). Ее просят явиться 9 сентября в 10 утра к замначальника УВД Минского райисполкома.





Ксения отказалась брать повестку, так как сотрудники милиции начали ее снимать камерой. Она попросила прекратить съемку. Кроме того, изначально Ксению приглашали как свидетеля административного процесса (она не собственница квартиры), а не лица, в отношении которого начали процесс.

— Я пыталась выяснить, в чем проблема, почему у меня не может висеть флаг, а они пытались выяснить, беру ли я повестку. Я завелась, начала сильно нервничать. Все было вежливо и функционально, на меня никто не повышал голос, но у нас в стране было полно ситуаций, когда людей вызывают в милицию, а они оттуда не выходят — их закрывают на 3 суток или 15, не пойми по какой причине. Меня это сильно испугало. Я плачу, не могу остановиться, сказала милиции, что они довели меня до нервного срыва своими претензиями. Они вызвали мне скорую.

В скорой Ксении измерили давление, сделали кардиограмму, выдали рекомендации и оказали медицинскую помощь.

Милиция в итоге оставила повестку в двери. Ксения утверждает, что милиционеры не просили ее снять флаг, а выясняли, кто собственник квартиры, кто повесил флаг.

По словам нашей собеседницы, за день до этого, 7 сентября, местные жители писали в общих чатах, что неизвестные люди в масках ходят по Новой Боровой и переписывают номера квартир, где висят бело-красно-белые флаги.

Другие жильцы дома также подтвердили, что сегодня получили повестку в Минское РУВД — их зовут на встречу с заместителем начальника Минского РУВД, начальником милиции общественной безопасности Сергеем Удодовым. В повестках также сказано, что ведется административный процесс по ч. 2 ст. 21.14 КоАП.