«Милиция представляется, а это были бандиты в масках». Минчанку судили за «пикет» - а она пила кофе с приятелями

Источник материала: Tut.by

6 сентября в Минске задержали Ольгу Павлову, она входила в инициативную группу экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской. В тот день Ольга с друзьями инициативы «Страна для жизни» встретилась на Партизанском проспекте. Стояли у магазина, разговаривали и пили кофе. Вдруг появился микроавтобус без номеров, оттуда выбежали мужчины в масках и забрали четверых, в том числе Ольгу. «Я вышла из магазина с двумя стаканами кофе в руках, так меня и завели в машину, — рассказала она в суде. — Я не говорю, что это сотрудники милиции, потому что они представляются. Это были бандиты в масках, которые похитили людей».



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

По материалам дела, 6 сентября Ольга Павлова около 13 часов, находясь на проспекте Партизанский, 19а, приняла участие в несанкционированном пикете: высказывалась по поводу честных выборов в Беларуси, высказывала «провокационные лозунги» — «Жыве Беларусь» и «Уходи». Рапорт по факту совершения правонарушения составил начальник ГАИ Ленинского района Павел Ангарьян, его заместитель Евгений Казарин в своих пояснениях слово в слово пояснил то же, что и начальник. Отметим, что нарушение правил дорожного движения (контролем непосредственно за этим занимается ГАИ) не вменялось ни Ольге, ни ее друзьям, — всего задержали четыре человека.

Как только начался суд, Ольга Павлова заявила, что двое суток, пока ее держат в изоляции, она просит предоставить ей адвоката, с которым у нее был заранее заключен договор, однако и в Ленинском РУВД, и в ИВС на Окрестина, куда ее отвезли позже, ее право на защиту было нарушено.

— Меня похитили, держали в каком-то гараже, — пояснила Ольга суду. С материалами дела до начала заседания ее тоже не ознакомили. По ее словам, ни в одном документе нет ее подписи. — Я прошу суд рассмотреть видео, как меня задерживали. У бандитов были регистраторы. Там будет видно, как я стою возле лавочки и пью кофе. Я не говорю, что это сотрудники милиции, потому что те в форме и представляются, а это были бандиты, которые ничего не объяснили, они просто похитили людей.

Адвокат Иван Чижик ходатайство Ольги поддержал.

— Может, вы поясните суду, как искать этих «бандитов»? — спросила судья Марина Запасник, поскольку Ольга Павлова не смогла назвать установочные данные тех, кто ее задерживал — мужчины были в масках, в гражданской одежде, не представились и документы свои не показали.

— Есть сотрудники Ленинского РУВД, — ответил адвокат. Именно сюда после задержания доставили Ольгу.

Судья ходатайство отклонила. На вопрос, признает ли задержанная вину, Ольга Павлова заявила:

— Категорически не признаю. Я была членом инициативной группы Светланы Тихановской, собирала подписи за нее, вхожу в группу «Страна для жизни». Мы договорились в воскресенье встретиться с другими членами группы, купили кофе, стояли и просто разговаривали, никакого пикета не было. Подъехал микроавтобус без номеров, оттуда выскочили мужчины в масках, в приказном порядке заявили, чтобы мы проследовали в машину. Я спросила, что происходит, просила их представиться, никто мне ничего не пояснил. У меня в руках было два стакана с кофе — для себя и знакомого, — и вот я с кофе так и зашла в их машину. Только на подъезде уже нам сказали, что привезли в Ленинское РУВД. Там посадили в какой-то гараж, потом перевели в другой гараж, где мы пробыли до шести часов вечера.

Судья остановила рассказ задержанной и попросила сфокусироваться на событиях, которые описаны в протоколе. Момент задержания Ольги и ее друзей сняли прохожие и разместили в телеграмм-канале Nexta. На ролике, который просмотрели в суде, видна Ольга с двумя стаканами кофе, и мужчины в масках заводят ее и других людей в микроавтобус без опознавательных знаков и без регистрационного номера.

— Мы не увидели, что было до задержания, — просмотрев видео, отметила судья.

После этого адвокат Сергей Чижик заявил ходатайство запросить видео с камер наблюдения магазинов, которые находятся рядом с местом задержания. Кроме того, вызвать в суд начальника ГАИ Ленинского района и его заместителя, чтобы они лично рассказали о правонарушении, свидетелями которого стали, чтобы рассказали, как производили задержания. Все эти ходатайства суд отклонил. Сотрудников ГАИ в суд не стали вызывать, потому что они в это время несут «службу по охране общественного порядка».

Ольга попыталась возмутиться:

— То есть клеветать на граждан можно, а вызвать сотрудников в суд нельзя?

— Я не буду вступать с вами в полемику, — заявила ей судья Запасник. — Это противоречит законодательству и судебной этике — говорить о моих убеждениях.

В суде опросили Татьяну Жорик, ее мужа задержали вместе с Ольгой.

— Я тоже там была. Приехал бус без номеров, их забрали туда. Потом сотрудник ГАИ сел за руль машины Игоря (еще один задержанный. — Прим. TUT.BY) и куда-то на ней уехал, — пояснила свидетель. Подано ли заявление об угоне автомобиля, свидетель не уточнила. По ее словам, ни до задержания, ни во время задержания никто никаких лозунгов не выкрикивал и пикетов не проводил.

Судья Марина Запасник приняла решение по делу Ольги Павловой за восемь минут — штраф 25 базовых величин (это 675 рублей): у Ольги есть ребенок, и по закону дать административный арест ей не могли. Кроме того, ранее женщина ни разу не привлекалась ни к административной, ни к уголовной ответственности.

Адвокат Иван Чижик заявил, что намерен обжаловать постановление суда.