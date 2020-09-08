Товариществам собственников в минском «дворе перемен» выписали штрафы от санитарных врачей - 6750 рублей

Источник материала: Tut.by

Товариществам собственников домов № 3 на Сморговском тракте и № 62 на Червякова (это соседние здания) выписали штрафы на 6750 рублей — от районной санитарной службы. Об этом сообщили жители квартала.





Товариществу собственников «Дом у озера» (Сморговский тракт, 3) выписали штраф по статье 16.8 КоАП.

Об этом сказано в постановлении главного санитарного врача Центрального района Минска Александра Середича.

Из документа следует, что днем 7 сентября была проверка Центра гигиены и эпидемиологии Центрального района. Санитарный врач установил нарушение «периодичности определения работы вентиляционных установок» — это мероприятие проводят реже, чем раз в три года.

За нарушение выписали штраф по ст. 16.8 КоАП — 6750 рублей.

Вот как выглядит постановление для дома на Сморговском тракте, 3.









Похожая история — с домом № 62 по Червякова. Там нашли такое же нарушение и выписали такой же штраф.

Председатель обоих товариществ — Ольга Тихонович. Она работает здесь полтора года, сейчас связывается с предыдущим председателем — уточнить, действительно ли до ее прихода (но после мая 2017 года) не было нужного обследования по вентиляционным установкам.

— По санитарным нормам и содержанию домов у нас все хорошо, за исключением вот этого выявленного нарушения. Пока я собираю информацию, разбираюсь. Если будут какие-то новые сведения — будем опротестовывать предписания. Но если нарушение — значит, нарушение, — рассказывает Ольга.

Но она добавляет, что в последнее время проверки в товариществах участились: проверяют РОЧС, администрация района, санитарная служба.

— Конечно, я это связываю с позицией двора. Раньше проверки приходили к нам крайне редко. У нас все в порядке, потому что мы за свои деньги сами обслуживаем дома.

Коллегу Ольги, председателя товарищества собственников дома № 1 по Сморговскому тракту, также вызвали сегодня в санстанцию. Пока неизвестно, выдадут ли и ему предписание о штрафе.





Напомним, во дворе на Сморговском тракте — Червякова есть уже знаменитый мурал с «диджеями перемен», который периодически закрашивают коммунальные службы.

На окнах домов — немало бело-красно-белых флагов, во дворе — тоже, силовики частенько приезжают снимать ленты и флаги. Вчера во «двор перемен» приезжали артисты Купаловского театра, после этого двух жителей задержали и увезли в РУВД. Правда, днем 8 сентября их отпустили.

По поводу претензий государственных органов к бело-красно-белым флагам на домах Ольга Тихонович говорит так.

— В РОЧС предупредили, что ткань на общедомовых балконах, где есть проходы к незадымляемым лестницам, вешать нельзя. Жители домов пошли на встречу — флаги не вешают. Но что касается флагов в их квартирах — это их право. Тут жители могут поступать как угодно.