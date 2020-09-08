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Губернатор - гомельчанам о насилии после выборов: «С задержанными проведена профилактическая работа в рамках закона»
08.09.2020 16:35 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
430 граждан подписались под коллективным обращением, направленным председателю облисполкома Геннадию Соловью, председателю горисполкома Петру Кириченко и начальнику областного УВД Александру Васильеву. Гомельчане попытались получить ответы на вопросы о «вооруженных отрядах неизвестных лиц в масках», орудовавших на улицах города в течение нескольких дней после выборов,
В документе акцентировали внимание на том, что силовики «не представляются, ведут себя крайне агрессивно, оскорбляют женщин, детей, подростков и пожилых людей».
В тексте обращения отмечали, что «люди, подвергающиеся насилию со стороны отрядов, в основном мирно вышли выразить недовольство и сомнения по поводу честного и открытого подсчета голосов на прошедших выборах президента РБ. Данное право — на мирное выражение взглядов и мнений — закреплено в Конституции Беларуси».
Граждане, подписавшие петицию, требовали от властей:
Областное начальство в лице губернатора Геннадия Соловья в ответ на обращение граждан прислало ответ.
«С гражданами, помещенными в ИВС в период с 9 по 13 августа за нарушение статьи 23.34 КоАП, проведена профилактическая работа. По состоянию на 17 августа 2020 года указанные лица были освобождены», — отмечают чиновники.
В ответе Геннадия Соловья также говорится, что все претензии к сотрудникам милиции «подлежат подаче в соответствии с требованиями уголовно-процессуального и административно-процессуального законодательства и не подпадают под действие Закона «Об обращениях граждан».
Напомним, что в течение 9−11 августа сотрудники органов на мирных акциях в центре города
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Губернатор - гомельчанам о насилии после выборов: «С задержанными проведена профилактическая работа в рамках закона»
Гомельчане попытались получить ответы на вопросы о «вооруженных отрядах неизвестных лиц в масках», орудовавших на улицах города в течение нескольких дней после...
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