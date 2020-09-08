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Губернатор - гомельчанам о насилии после выборов: «С задержанными проведена профилактическая работа в рамках закона»

08.09.2020 16:35 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

430 граждан подписались под коллективным обращением, направленным председателю облисполкома Геннадию Соловью, председателю горисполкома Петру Кириченко и начальнику областного УВД Александру Васильеву. Гомельчане попытались получить ответы на вопросы о «вооруженных отрядах неизвестных лиц в масках», орудовавших на улицах города в течение нескольких дней после выборов, сообщает издание «Флагшток».


Фото: Сергей Комков, TUT.BY

В документе акцентировали внимание на том, что силовики «не представляются, ведут себя крайне агрессивно, оскорбляют женщин, детей, подростков и пожилых людей».

В тексте обращения отмечали, что «люди, подвергающиеся насилию со стороны отрядов, в основном мирно вышли выразить недовольство и сомнения по поводу честного и открытого подсчета голосов на прошедших выборах президента РБ. Данное право — на мирное выражение взглядов и мнений — закреплено в Конституции Беларуси».

Граждане, подписавшие петицию, требовали от властей:

  • Немедленно прекратить насилие в отношении мирных жителей города;
  • Уточнить, кто входит в состав этих вооруженных отрядов, и к какому ведомству они относятся;
  • Немедленно разобраться, кто дал им право и приказы вести себя крайне агрессивно.
  • Привлечь к ответственности всех, кто причастен к этим бандитским действиям со стороны вышеописанных органов.


Областное начальство в лице губернатора Геннадия Соловья в ответ на обращение граждан прислало ответ.

«С гражданами, помещенными в ИВС в период с 9 по 13 августа за нарушение статьи 23.34 КоАП, проведена профилактическая работа. По состоянию на 17 августа 2020 года указанные лица были освобождены», — отмечают чиновники.

В ответе Геннадия Соловья также говорится, что все претензии к сотрудникам милиции «подлежат подаче в соответствии с требованиями уголовно-процессуального и административно-процессуального законодательства и не подпадают под действие Закона «Об обращениях граждан».


Напомним, что в течение 9−11 августа сотрудники органов на мирных акциях в центре города задержали более 500 жителей Гомеля. В отношении многих гомельчан, по их словам, было применены насилие и издевательства, повлекшие травмы разной степени тяжести. 25-летний житель города Александр Вихор умер при невыясненных обстоятельствах после задержания.

 
Теги: Гомель
 
 
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Гомельчане попытались получить ответы на вопросы о «вооруженных отрядах неизвестных лиц в масках», орудовавших на улицах города в течение нескольких дней после...
 
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