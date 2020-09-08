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В воскресенье в Слуцке пройдет разрешенный митинг сторонников перемен. UPD: уже нет
08.09.2020 17:29 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
13 сентября в городском парке культуры и отдыха в Слуцке должен был пройти официально разрешенный митинг сторонников перемен. Об этом
По словам Русакевича, заявления на проведение мероприятий написали сразу несколько активистов, однако им отказали по формальным причинам. Митинг изначально разрешили только в городском парке — не на стадионе — в эти выходные.
Организаторы должны были понести все необходимые расходы: около 90 рублей за работу ЖКХ, не более 250 рублей за договор с ЦРБ и 4050 рублей за охрану общественного порядка милицией. По словам Андрея Русакевича, оплатить это все согласились местные предприниматели.
Митинг должен был пройти в форме свободного микрофона, где каждый сможет высказаться о последних событиях в стране. Согласованное время проведения мероприятия — в воскресенье, 13 сентября, с 18.00 до 21.30.
Однако позже Андрей Русакевич сообщил журналисту SlutskGorod, что митинга не будет — мол, организаторы сами отозвали свою заявку. Возможной причиной организатор назвал то, что предприниматели, которые сперва собирались поддержать мероприятие, отказались от своих намерений.
Возможно, вскоре будет подана новая заявка на мероприятие.
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Организаторы должны были понести все необходимые расходы: около 90 рублей за работу ЖКХ, не более 250 рублей за договор с ЦРБ и 4050 рублей за охрану общественного...
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