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В воскресенье в Слуцке пройдет разрешенный митинг сторонников перемен. UPD: уже нет

08.09.2020 17:29 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

13 сентября в городском парке культуры и отдыха в Слуцке должен был пройти официально разрешенный митинг сторонников перемен. Об этом SlutskGorod сообщил один из организаторов Андрей Русакевич. Однако ситуация быстро изменилась.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

По словам Русакевича, заявления на проведение мероприятий написали сразу несколько активистов, однако им отказали по формальным причинам. Митинг изначально разрешили только в городском парке — не на стадионе — в эти выходные.

Организаторы должны были понести все необходимые расходы: около 90 рублей за работу ЖКХ, не более 250 рублей за договор с ЦРБ и 4050 рублей за охрану общественного порядка милицией. По словам Андрея Русакевича, оплатить это все согласились местные предприниматели.

Митинг должен был пройти в форме свободного микрофона, где каждый сможет высказаться о последних событиях в стране. Согласованное время проведения мероприятия — в воскресенье, 13 сентября, с 18.00 до 21.30.

Однако позже Андрей Русакевич сообщил журналисту SlutskGorod, что митинга не будет — мол, организаторы сами отозвали свою заявку. Возможной причиной организатор назвал то, что предприниматели, которые сперва собирались поддержать мероприятие, отказались от своих намерений.

Возможно, вскоре будет подана новая заявка на мероприятие.

 
 
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Организаторы должны были понести все необходимые расходы: около 90 рублей за работу ЖКХ, не более 250 рублей за договор с ЦРБ и 4050 рублей за охрану общественного...
 
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