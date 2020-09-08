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«Очень обидно, что никто больше не вышел»: на акции у ветакадемии в Витебске - два студента. Что происходит в вузе
08.09.2020 18:13 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Два студента ветеринарной академии в Витебске 8 сентября выразили протест против того, что происходит в Беларуси после президентских выборов. Парень держал плакат «Нам не нужен поводок», рядом стояла солидарная с ним девушка. Милиция в происходящее не вмешивалась, студентов не задержали, с акции они отправились на занятия в вуз.
Акция началась напротив входа в главный корпус Витебской государственной академии ветеринарной медицины (ВГАВМ) на улице 1-й Доватора в 12.40 — в перерыве между учебными парами.
Студент третьего курса, будущий ветеринарный врач, Кирилл Бекасов держал плакат «Нам не нужен поводок». Рядом с ним стояла студентка второго курса Анастасия Черноок. У нее не было плаката, девушка находилась с Кириллом в знак солидарности.
Молодые люди не выкрикивали никаких лозунгов.
— Я против репрессий против студентов, которые появились в нашей академии после того, как мы
— Я вышла сюда, потому что мне страшно дальше жить в нашей стране, я не вижу здесь своего будущего — при таких репрессиях. Невозможно спокойно жить, учиться, происходящее в обществе не дает покоя, — говорит Анастасия Черноок.
Кирилл Бекасов добавил:
— Я хочу призвать своих одногруппников, а также других студентов ветакадемии, чтобы они не боялись высказывать своего мнения. Во всех студенческих группах в соцсетях и чатах в мессенджерах были посты, что надо выходить. А сейчас я увидел, что мы здесь одни. Мне очень обидно, что никто больше не вышел.
Возле ветакадемии находилась милиция — и в форме, и в штатском. Но они не вмешивались в происходящее. Два милиционера подошли к Кириллу и Анастасии, что-то уточнили — и сразу отошли.
В 13.25 студенты закончили акцию и ушли на занятия. Попытки их задержать не было.
У входа в главный корпус стояли четыре парня — члены добровольной студенческой дружины «Сапсан». Они пропускали внутрь только учащихся, преподавателей и других работников ветакадемии.
Молодые люди предъявляли «Сапсану» свои зачетки, студенческие билеты и пропуска в общежитие.
Студенты ветакадемии пояснили TUT.BY, что раньше такого пропускного режима у них в вузе не было.
— «Сапсан» тут появился сегодня примерно после 11 часов. За все годы обучения в академии у меня на входе спросили студенческий первый раз, — отметил молодой человек.
Корреспондента TUT.BY, который хотел поговорить с ректором ВГАВМ Николаем Гавриченко, добровольная дружина не пустила в здание, объяснив это так:
— Никому постороннему в ветакадемию входить нельзя.
Удостоверение журналиста ребят из студенческого «Сапсана» не убедило.
В итоге с Николаем Гавриченко мы общались через посредника — начальника отдела воспитательной работы с молодежью Игоря Муртазаева. Он передал ректору просьбу журналиста об интервью, но через несколько минут вышел на улицу и сообщил, что Гавриченко отказывает во встрече:
— Ректор объяснил, что не хочет общаться с прессой, так как в интернете появились оскорбления и угрозы в его адрес, а также в адрес его семьи.
Мы уточнили у Мурзатаева, почему у главного корпуса ветакадемии стоят молодые люди и проверяют у всех входящих документы.
— Есть решение администрации академии, — ответил Игорь Муртазаев.
— Решение о чем конкретно?
— Я не обязан вам этого говорить.
Дозвониться до ректора ветакадемии нам также не удалось.
Студенты ВГАВМ сообщили TUT.BY, что учащимся раздают для ознакомления памятки — в них приведены статьи КоАП и УК, по которым могут привлечь к ответственности за нарушение законодательства о массовых мероприятиях.
— Каждый студент обязан их подписать, — говорят ребята.
Напомним, студенты ВГАВМ 2 и 3 сентября
2 сентября милиция задержала двоих ребят, 3 сентября — четверых, из них две девушки.
В пятницу, 4 сентября, в это же время, в 11.40, студенты планировали собраться около лабораторного корпуса, на 1-й Доватора, 3б. Такие сообщения публиковали в телеграм-каналах и соцсетях.
Однако с утра в пятницу территорию ветакадемии патрулировала милиция. Возле главного корпуса ВГАВМ, где раньше проходили мирные акции протеста, стояли в ряд автобусы и авто. А вход в лабораторный корпус 4 сентября перекрыли лентой. Здесь появилось объявление, что
Студенты постояли разрозненными группами возле лабораторного корпуса и вскоре разошлись.
Будущие ветеринары участвовали
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«Очень обидно, что никто больше не вышел»: на акции у ветакадемии в Витебске - два студента. Что происходит в вузе
Два студента ветакадемии в Витебске 8 сентября выразили протест против того, что происходит в Беларуси после президентских выборов. Парень держал плакат «Нам не...
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