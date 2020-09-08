«Очень обидно, что никто больше не вышел»: на акции у ветакадемии в Витебске - два студента. Что происходит в вузе

Источник материала: Tut.by

Два студента ветеринарной академии в Витебске 8 сентября выразили протест против того, что происходит в Беларуси после президентских выборов. Парень держал плакат «Нам не нужен поводок», рядом стояла солидарная с ним девушка. Милиция в происходящее не вмешивалась, студентов не задержали, с акции они отправились на занятия в вуз.





Акция началась напротив входа в главный корпус Витебской государственной академии ветеринарной медицины (ВГАВМ) на улице 1-й Доватора в 12.40 — в перерыве между учебными парами.

Студент третьего курса, будущий ветеринарный врач, Кирилл Бекасов держал плакат «Нам не нужен поводок». Рядом с ним стояла студентка второго курса Анастасия Черноок. У нее не было плаката, девушка находилась с Кириллом в знак солидарности.





Молодые люди не выкрикивали никаких лозунгов.

— Я против репрессий против студентов, которые появились в нашей академии после того, как мы вышли 2 и 3 сентября [в "цепь солидарности"], — объяснил свою позицию Кирилл Бекасов. — После этого территорию ветакадемии патрулировали милиционеры, снимали все на камеры. Вся дорога возле главного корпуса была загорожена автобусами. Нам специально передвинули расписание, чтобы у студентов не оставалось времени ходить на митинги. Если раньше обеденный перерыв начинался в 11.40, то теперь расписание такое: первая, вторая пара, потом форточка, и снова пары — четвертая, пятая. Это неудобно, очень выматывает.

— Я вышла сюда, потому что мне страшно дальше жить в нашей стране, я не вижу здесь своего будущего — при таких репрессиях. Невозможно спокойно жить, учиться, происходящее в обществе не дает покоя, — говорит Анастасия Черноок.







Милиционеры только подошли к студентам, что-то уточнили и отошли

Кирилл Бекасов добавил:

— Я хочу призвать своих одногруппников, а также других студентов ветакадемии, чтобы они не боялись высказывать своего мнения. Во всех студенческих группах в соцсетях и чатах в мессенджерах были посты, что надо выходить. А сейчас я увидел, что мы здесь одни. Мне очень обидно, что никто больше не вышел.

Возле ветакадемии находилась милиция — и в форме, и в штатском. Но они не вмешивались в происходящее. Два милиционера подошли к Кириллу и Анастасии, что-то уточнили — и сразу отошли.

В 13.25 студенты закончили акцию и ушли на занятия. Попытки их задержать не было.



Добровольная студенческая дружина

У входа в главный корпус стояли четыре парня — члены добровольной студенческой дружины «Сапсан». Они пропускали внутрь только учащихся, преподавателей и других работников ветакадемии.

Молодые люди предъявляли «Сапсану» свои зачетки, студенческие билеты и пропуска в общежитие.

Студенты ветакадемии пояснили TUT.BY, что раньше такого пропускного режима у них в вузе не было.

— «Сапсан» тут появился сегодня примерно после 11 часов. За все годы обучения в академии у меня на входе спросили студенческий первый раз, — отметил молодой человек.









Корреспондента TUT.BY, который хотел поговорить с ректором ВГАВМ Николаем Гавриченко, добровольная дружина не пустила в здание, объяснив это так:

— Никому постороннему в ветакадемию входить нельзя.

Удостоверение журналиста ребят из студенческого «Сапсана» не убедило.

В итоге с Николаем Гавриченко мы общались через посредника — начальника отдела воспитательной работы с молодежью Игоря Муртазаева. Он передал ректору просьбу журналиста об интервью, но через несколько минут вышел на улицу и сообщил, что Гавриченко отказывает во встрече:

— Ректор объяснил, что не хочет общаться с прессой, так как в интернете появились оскорбления и угрозы в его адрес, а также в адрес его семьи.

Мы уточнили у Мурзатаева, почему у главного корпуса ветакадемии стоят молодые люди и проверяют у всех входящих документы.

— Есть решение администрации академии, — ответил Игорь Муртазаев.

— Решение о чем конкретно?

— Я не обязан вам этого говорить.

Дозвониться до ректора ветакадемии нам также не удалось.





Студенты ВГАВМ сообщили TUT.BY, что учащимся раздают для ознакомления памятки — в них приведены статьи КоАП и УК, по которым могут привлечь к ответственности за нарушение законодательства о массовых мероприятиях.

— Каждый студент обязан их подписать, — говорят ребята.







Напомним, студенты ВГАВМ 2 и 3 сентября становились в "цепь солидарности" возле своего вуза, на улице 1-й Доватора. Происходило это во время большого обеденного перерыва между парами — в 11.40. Студенты не держали флагов и плакатов, не выкрикивали лозунги. Просто стояли рядом друг с другом вдоль улицы.

2 сентября милиция задержала двоих ребят, 3 сентября — четверых, из них две девушки.

В пятницу, 4 сентября, в это же время, в 11.40, студенты планировали собраться около лабораторного корпуса, на 1-й Доватора, 3б. Такие сообщения публиковали в телеграм-каналах и соцсетях.

Однако с утра в пятницу территорию ветакадемии патрулировала милиция. Возле главного корпуса ВГАВМ, где раньше проходили мирные акции протеста, стояли в ряд автобусы и авто. А вход в лабораторный корпус 4 сентября перекрыли лентой. Здесь появилось объявление, что идет «плановый ремонт» .

Студенты постояли разрозненными группами возле лабораторного корпуса и вскоре разошлись.

Будущие ветеринары участвовали в мирном "Марше солидарности" в воскресенье, 6 сентября, когда в Витебске впервые произошли жесткие стычки милиции с демонстрантами. В частности, ребята несли плакат «Айболиты победят Бармалея». Студенты ветакадемии, как и медработники, были на акции в белых халатах.