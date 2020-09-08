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Стало известно про новое место работы бывшего заместителя Гомельского горисполкома Виталия Атаманчука
08.09.2020 18:13 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Стало известно, новое место работы заместителя председателя горисполкома по социальным вопросам Виталия Атаманчука, которого
Теперь Атаманчук — заместитель директора по идеологии кадрам и быту в автобусном парке № 6.
Как
Теперь его кресло заняла Елена Алексина. До этого она возглавляла Гомельский райисполком, а ранее была председателем Буда-Кошелевского райсовета депутатов.
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Стало известно про новое место работы бывшего заместителя Гомельского горисполкома Виталия Атаманчука
Стало известно, новое место работы заместителя председателя горисполкома по социальным вопросам Виталия Атаманчука, которого заменила Елена Алексина.
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