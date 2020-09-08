Стало известно про новое место работы бывшего заместителя Гомельского горисполкома Виталия Атаманчука

Источник материала: Tut.by

Стало известно, новое место работы заместителя председателя горисполкома по социальным вопросам Виталия Атаманчука, которого заменила Елена Алексина.





Теперь Атаманчук — заместитель директора по идеологии кадрам и быту в автобусном парке № 6.

Как сообщили изданию «Флагшток» люди, знакомые с нюансами кадровых перестановок, Виталий Атаманчук лишился должности в связи с событиями, произошедшими в городе после президентских выборов 9 августа. Основной причиной многотысячных акций протестов в Гомеле и Гомельской области были названы пробелы в идеологической работе.

Теперь его кресло заняла Елена Алексина. До этого она возглавляла Гомельский райисполком, а ранее была председателем Буда-Кошелевского райсовета депутатов.