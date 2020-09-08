|
В Бресте задержанный на воскресном «Марше единства» Андрей Шарендо получил 15 суток
08.09.2020 18:13 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
15 суток ареста получил активист Андрей Шарендо за участие в несанкционированном
8 сентября в Бресте рассмотрели административное дело Андрея Шарендо. Его обвиняли в том, что 6 сентября, с 14.00 до 16.00, на улице Советской, где шла колонна демонстрантов, он публично выражал политические интересы и протестовал против власти. Ему вменялось нарушение порядка организации или проведения массового мероприятия повторно в течение года.
Активист вину не признал. Он заявил, что днем в воскресенье было народное гулянье, а не митинг и шествие. С тем, что выкрикивал лозунги, он согласен, но они никому вреда не наносили.
Суд признал его виновным и назначил 15 суток ареста. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Активист вину не признал.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)