В Бресте задержанный на воскресном «Марше единства» Андрей Шарендо получил 15 суток

Источник материала: Tut.by

15 суток ареста получил активист Андрей Шарендо за участие в несанкционированном "Марше единства" , который прошел в Бресте 6 сентября. Об этом сообщает «Брестская газета» .



Фото: Брестская газета

8 сентября в Бресте рассмотрели административное дело Андрея Шарендо. Его обвиняли в том, что 6 сентября, с 14.00 до 16.00, на улице Советской, где шла колонна демонстрантов, он публично выражал политические интересы и протестовал против власти. Ему вменялось нарушение порядка организации или проведения массового мероприятия повторно в течение года.

Активист вину не признал. Он заявил, что днем в воскресенье было народное гулянье, а не митинг и шествие. С тем, что выкрикивал лозунги, он согласен, но они никому вреда не наносили.

Суд признал его виновным и назначил 15 суток ареста. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.