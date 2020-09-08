Основания для задержания неизвестны. Дело Валерии Уласик, к которой пришли с обыском, поступило в суд

Источник материала: Tut.by

Утром 8 сентября оперативники в штатском пришли домой к редактору отдела новостей TUT.BY Галине Уласик — они провели обыск и увезли с собой ее дочь Валерию. Сказали, что задерживают в связи с совершением административного правонарушения — участие в «несанкционированном массовом мероприятии», позже добавили, что Валерия Уласик также проходит подозреваемой по уголовному делу о массовых беспорядках. Сегодня начался суд по административному делу, в ходе которого основания для задержания Валерии озвучены не были. Более того, выяснилось, что в материалах есть уведомление с подписью девушки, которую она на самом деле не ставила.



Валерия Уласик. Фото: Stand Up Comedy Hall

Дело об административном правонарушении рассматривает судья суда Московского района Ольга Малашенко.

Согласно протоколу, Валерия Уласик 14 августа в неустановленное время приняла участие в несанкционированном пикете: присутствовала по адресу проспект Дзержинского, 83 в группе граждан, демонстрировала плакат «Эта страна для жизни». Тем самым, по мнению правоохранителей, Валерия нарушила ст. 10 Закона «О массовых мероприятиях», и на нее составили протокол по ч.1 ст. 23.34 КоАП (участие в несанкционированном мероприятии). В материалах дела содержится скриншот с ее страницы в Фейсбуке, пост с открытым доступом, где Валерия стоит с цветами в руках, рядом девушка держит плакат с той самой надписью. «Первое фото с мирных протестов, — указано в посте. — Удалось вчера ненадолго присоединиться в милейшим студенткам меда. Не сдаем позиции».

Валерия заявила в суде, что не признает себя виновной в участии в пикете. Говорит, проходила мимо, увидела девушек с плакатом, сфотографировалась с одной из них и пошла дальше. Позже опубликовала фото на своей странице в соцсетях.

В момент рассмотрения дела Валерия более трех часов как находилась в Московском РУВД. Адвокаты настаивали на том, что административное задержание в отношении нее должно быть отменено, а сама Валерия должна присутствовать в суде лично, поскольку она не представляет опасности для общества и правовых оснований удерживать ее в милиции нет. Судья уточнила у Валерии:

— В связи с чем вы были задержаны?

— Мне сказали, по статье 23.34 (КоАП, участие в несанкционированном массовом мероприятии — Прим. TUT.BY), — пояснила девушка.

— Задерживались ли вы в порядке статьи 108 УПК (задержание по непосредственно возникшему подозрению в совершении преступления — Прим. TUT.BY)? — спросила судья.

— Не задерживалась.

Выяснилось, что в материалах дела нет протокола задержания Валерии. По данным суда, такая мера по административному делу в отношении Уласик не применялась.

— В таком случае я ходатайствую, чтобы Валерия сама приехала в суд, раз оснований удерживать ее в Московском РУВД нет, — отметил адвокат.

— Суд постановил отказать в удовлетворении ходатайства, поскольку в судебном заседании обеспечено присутствие Уласик по средству скайпа, — заявила судья Ольга Малашенко. — Нарушений не усматривается.

В материалах дела есть рапорт старшего инспектора Московского РУВД Андрея Агейченко, протокол об административном правонарушении, составленный им же, протокол осмотра предмета, составленный им же — скриншот страницы Валерии в соцсетях с фото, где она с «неустановленной девушкой» стоит рядом с плакатом. Опроса свидетелей в материалах дела нет. В рапорте участковый инспектор указывает, что вечером 5 сентября звонил Валерии Уласик и приглашал ее для дачи пояснений в РУВД, однако явиться она отказалась.

— 5-го сентября участковый мне не звонил и никуда не приглашал, — пояснила в суде Валерия. В рапорте указан номер телефона, по которому участковый ей звонил, и номер совпадает, но вот код оператора указан иной. — У меня нет номера с кодом 025, я не знаю, чей это номер.

Также в материалах дела имеется уведомление, согласно которому 5 сентября 2020 года Валерия Уласик ознакомлена с тем, что административное дело в отношении нее окончено, и ей разъяснено право знакомиться с материалами дела — это заверено якобы ее подписью.

— 5 сентября я не знакомилась ни с какими материалами дела, — заявила в суде Валерия. — И 5 сентября я не ставила свою подпись ни на каких уведомлениях.

Адвокаты заявили, что в такой ситуации нужно допросить участкового, который и составлял все процессуальные документы, чтобы он разъяснил все противоречия. Милиционера допросят в суде завтра, продолжение процесса в 10.30.

Выпустят ли сегодня из Московского РУВД Валерию Уласик, пока неизвестно. Оснований ее там удерживать, в суде не прозвучало. Адвокаты после заседания поехали в милицию, чтобы выяснить, почему Валерия до сих пор не на свободе.

Следственный комитет пока не подтвердил, что Валерия проходит подозреваемой по уголовному делу о массовых беспорядках.

— Вопросы были только по дочери, — поясняла мать Валерии, редактор TUT.BY Галина Уласик. — Валерию забрали по административному делу об участии в несанкционированных мероприятиях и как подозреваемую по уголовному делу о массовых беспорядках. Валерия сейчас работает в рекламном агентстве. Почему у силовиков возникли в отношении нее подозрения по уголовному делу и с чем это может быть связано, я не знаю. Из дома забрали технику, в том числе и ноутбук, который два года назад уже забирали по «делу БЕЛТА» .