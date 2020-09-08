Студентку БГЭУ ранило светошумовой гранатой. Спустя месяц ее задержали - подозревают в массовых беспорядках

Источник материала: Tut.by

Анастасии Дудиной 20 лет, она учится на четвертом курсе Белорусского государственного экономического университета. В ночь с 9 на 10 августа, когда девушка возвращалась домой, ее ранило светошумовой гранатой, несколько дней она провела в госпитале. По словам ее матери Нины, там же Анастасия общалась со следователем, ее признали свидетелем по делу о массовых беспорядках. Спустя почти месяц, утром 7 сентября, девушку увезли на допрос, затем провели обыск в квартире и задержали: теперь она признана подозреваемой по статье 293 Уголовного кодекса «Массовые беспорядки».



9 августа 2020 года, Минск. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

О том, как Анастасия оказалась в военном госпитале в ночь с 9 на 10 августа, Нина знает со слов дочери.

— Это было в районе 1.30 ночи. Вместе с подружками они шли недалеко от «Короны» на Кальварийской, спускались с моста. Как рассказывала дочка, в тот момент подъехала спецтехника, выбежали силовики и бросили светошумовую гранату. Граната попала прямо ей под ноги, дочку ранило осколками. Она как-то переползла через дорогу, ее подобрали ребята на машине, подвезли к «Короне», увидели, что у нее течет кровь, и вызвали скорую, которая увезла ее в военный госпиталь.

Врачи военного госпиталя зафиксировали у нее множественное оскольчатое слепое ранение правой голени, повреждение барабанной перепонки и нейросенсорную тугоухость.

— В госпитале ей укололи анестезию, достали осколки. Настя рассказывала, что в ту же ночь приходил следователь, опросил ее и дал что-то подписать. Она отходила от анестезии и шока, поэтому не запомнила, что за документ это был.

Нина рассказывает, что дочка провела в госпитале три дня. Практически месяц их никто не беспокоил. До раннего утра 7 сентября.

— Вчера в 7 часов утра к нам пришел следователь, показал удостоверение, в котором указано, что он из управления СК по Минску. Сказал: «Собирайтесь, вы как свидетель должны проехать на Первомайскую, 7». К 8 часам они отвезли дочку. Я подумала: если она свидетель, то это должно занять максимум 2−3 часа. Спустя время стала звонить ей — никто не снимал. Потом она сама позвонила и сказала, что у нее на месяц изымают телефон. И еще успела написать, что у нас в квартире пройдет обыск.

Обыск, вспоминает Нина, прошел довольно быстро, длился около 20 минут. Из квартиры изъяли лишь одежду дочери: кроссовки, на которых остались следы крови, а также джинсы и кофту, в которых Анастасия была вечером 9 августа.

— После этого сказали, что Насте нужно опять подъехать в СК, следователь хочет задать еще какие-то вопросы. В результате около 17.00 позвонил следователь и сказал, что теперь Анастасия Дудина подозревается в совершении преступления.

По словам адвоката Дмитрия Лепретора, Анастасия Дудина подозревается по части 2 статьи 293 Уголовного кодекса, то есть в участии в массовых беспорядках. Она задержана. По словам ее матери Нины, девушка находится в ИВС на Окрестина.

Екатерина Гарлинская, официальный представитель управления Следственного комитета по Минску, пообещала предоставить комментарий по этому делу, однако на момент публикации получить его не удалось.