В Бресте задержали журналиста Максима Хлебца

Источник материала: Tut.by

Вечером 8 сентября в Бресте задержали редактора городского портала Natatnik Максима Хлебца.



Максим Хлебец на фото в очках в сопровождении двух сотрудников милиции. Фото: Бинокль

Журналист освещал женскую акцию в поддержку задержанной Марии Колесниковой. В своем телеграм-канале Максим написал, что возле пешеходного перехода от ЦУМа на улицу Советскую собралась небольшая группа протестующих:

«Рядом несколько нарядов милиции».

В 19.42 городской журнал «Бинокль» сообщил, что Максима Хлебца задержали. По предварительной информации, его доставили в отделение милиции на углу улицы Советской и проспекта Машерова.