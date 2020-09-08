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В Бресте задержали журналиста Максима Хлебца

08.09.2020 21:13 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вечером 8 сентября в Бресте задержали редактора городского портала Natatnik Максима Хлебца.


Максим Хлебец на фото в очках в сопровождении двух сотрудников милиции. Фото: Бинокль

Журналист освещал женскую акцию в поддержку задержанной Марии Колесниковой. В своем телеграм-канале Максим написал, что возле пешеходного перехода от ЦУМа на улицу Советскую собралась небольшая группа протестующих:

«Рядом несколько нарядов милиции».

В 19.42 городской журнал «Бинокль» сообщил, что Максима Хлебца задержали. По предварительной информации, его доставили в отделение милиции на углу улицы Советской и проспекта Машерова.

 
Теги: Брест
 
 
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Он освещал женскую акцию в поддержку задержанной Марии Колесниковой.
 
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