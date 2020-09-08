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В Бресте задержали журналиста Максима Хлебца
08.09.2020 21:13 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вечером 8 сентября в Бресте задержали редактора городского портала Natatnik Максима Хлебца.
Журналист освещал женскую акцию в поддержку задержанной Марии Колесниковой. В
«Рядом несколько нарядов милиции».
В 19.42
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Он освещал женскую акцию в поддержку задержанной Марии Колесниковой.
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